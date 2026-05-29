- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 582
- Час на прочитання
- 1 хв
«Росія перетнула межу»: в ЄС жорстко відреагували на атаку дрона по багатоповерхівці в Румунії
В ЄС відреагували на атаку дрона в Румунії та висунули звинувачення Москві.
Падіння російського дрона на багатоповерховий будинок у Румунії викликало хвилю обурення в Євросоюзі. У Брюсселлі загорворили про небезпечну межу.
Про це заявила керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Мережі Х.
«Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів.На території ЄС», — наголосила дипломатка.
З її слів, інцидент у румунському місті Галац є свідченням, що російська агресивна війна «перетнула ще одну межу». Фон дер Ляєн наголосила, що Європа солідарна з румунським народом.
«Продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій», — далала вона.
Російський БпЛА в Румунії — реакція
Вночі 29 травня безпілотник РФ впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац. Є потерпілі місцеві мешканці. Місцева влада заявила, що вночі місто пепрежило момент, «який ніхто не міг би уявити у мирному європейському місті».
Водночас МЗС країни засудило атаку, назвавши її «безвідповідальною ескалацією» з боку Російської Федераці та «серйозним порушенням міжнародного права».
Крім того в НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами».