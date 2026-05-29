«Росія перетнула межу»: в ЄС жорстко відреагували на атаку дрона по багатоповерхівці в Румунії

В ЄС відреагували на атаку дрона в Румунії та висунули звинувачення Москві.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Падіння російського дрона на багатоповерховий будинок у Румунії викликало хвилю обурення в Євросоюзі. У Брюсселлі загорворили про небезпечну межу.

Про це заявила керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Мережі Х.

«Вторгнення російського безпілотника вразило густонаселений район Румунії, поранивши мирних жителів.На території ЄС», — наголосила дипломатка.

З її слів, інцидент у румунському місті Галац є свідченням, що російська агресивна війна «перетнула ще одну межу». Фон дер Ляєн наголосила, що Європа солідарна з румунським народом.

«Продовжуючи зміцнювати нашу безпеку та стримування, особливо на нашому східному кордоні, ми продовжуватимемо посилювати тиск на Росію. Ми готуємо 21-й пакет санкцій», — далала вона.

Російський БпЛА в Румунії — реакція

Вночі 29 травня безпілотник РФ впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац. Є потерпілі місцеві мешканці. Місцева влада заявила, що вночі місто пепрежило момент, «який ніхто не міг би уявити у мирному європейському місті».

Водночас МЗС країни засудило атаку, назвавши її «безвідповідальною ескалацією» з боку Російської Федераці та «серйозним порушенням міжнародного права».

Крім того в НАТО заявили, що підтримують контакт з владою Румунії після цієї атаки. Альянс «засуджує безвідповідальні дії Росії» та продовжить «посилювати нашу оборону проти всіх загроз, включно з дронами».

Дата публікації
