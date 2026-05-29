Дрон залетів до країни НАТО: Румунія скликає екстрене засідання і готує відповідь Росії

Президент Румунії Нікушор Дан скликав екстрене засідання Вищої ради оборони країни після інциденту з безпілотником у місті Галац. У Бухаресті заявили, що вся відповідальність за подію лежить на Російській Федерації.

За словами Дана, засідання відбудеться сьогодні об 11:00. На ньому обговорять наслідки інциденту, який президент назвав найсерйознішим на території Румунії від початку російської агресії проти України.

«Твердо заявляю, що вся відповідальність за цей інцидент лежить на Російській Федерації», — наголосив президент Румунії.

Він зазначив, що подія у Галаці стала прямим наслідком війни Росії проти України та безвідповідального використання Москвою озброєння біля кордонів НАТО.

Румунські військові фіксували дрон після його входу в повітряний простір країни. За ним стежили два винищувачі F-16 та вертоліт IAR-330 SOCAT. Водночас ціль не збили, оскільки не було умов для безпечного ураження без ризику для цивільних на землі.

Румунія вже поінформувала союзників по НАТО та партнерів у ЄС, а також звернулася із проханням розмістити додаткові антидронові можливості на своїй території. Крім того, Бухарест повідомить про інцидент Радбез ООН.

Президент Румунії доручив МЗС підготувати заходи щодо Росії, пропорційні серйозності ситуації. Він також наголосив, що підтримка України з боку Румунії залишається незмінною.

Влучання дрону в Румунії: що відомо

Нагадаємо, вночі проти проти 29 травня, під час ударів РФ по Україні, дрон влетів у 10-поверховий будинок в місті Галац (Румунія). Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. З будинку евакуювали 70 мешканців. Міністерство оборони країни заявило, що цей БпЛА був російського походження.

«Протягом останніх кількох годин ми пережили момент, який ніхто не міг би уявити у мирному європейському місті. Я рішуче засуджую будь-який напад, який ставить під загрозу мирних жителів та громади на кордоні війни, яка не є нашою, але наслідки якої відчуваються дедалі ближче», — наголосив він.

Для перехоплення безпілотника о 01:19 з авіабази Фетешть підняли два винищувачі F-16, які також підтримував гелікоптер. Пілоти отримали дозвіл на ураження повітряної цілі. Втім, румунські військові не знищили російський дрон, бо в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

