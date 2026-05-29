Російський дрон влучив просто у школу: будівля вигоріла вщент (фото)

Безпілотник. / © Associated Press

Реклама

Російський безпілотник «Герань» влучив у примішчення школи в селі Машево, що у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області.

Про це повідомив керівник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

«Вночі ворог завдав удару по селу Машево із застосуванням БпЛА (типу „Герань“). Дані про постраждалих серед населення не надходили», — наголоситв чиновник.

Реклама

Російський безпілотник влучив просто у будівлю місцевої школи. Виникла сильна пожежа, у результаті якої від приміщення навчального закладу нічого не лишилося. Знищено і майно школи.

За словами очільник РВА, наразі масштаби руйнувань та остаточні наслідки ворожого обстрілу наразі уточнюються.

Російська «Герань» влучила у школу: будівлю охопив нищівний вогонь. Фото: керівник Новогород-Сіверської РВА.

Як повідомлялося, вночі 29 травня Росія вдарила по Запоріжжі. В обласному центрі пошкоджено багатоповерхівки, а також руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Окрім того, травми отримало двоє місцевих мешканкок.

Новини партнерів