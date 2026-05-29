Росія вдарила по обласному центру: є потерпілі, понівечені багатоповерхівки, спалахнули пожежі (фото)

У Запоріжжі посеред ночі сталися вибухи через російську атаку.

Наслідки нічної ворожої атаки на Запоріжжя

Наслідки нічної ворожої атаки на Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Вночі проти п’ятниці, 29 травня, російські війська вдарили по місту Запоріжжя. В обласному центрі пошкоджено багатоповерхівки. Є потерпілі.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

В обласному цетрі росіяни атакували Олександрівський район. Внаслідок «прильотів» пошкоджено чотири багатоквартирні будинки: вибито вікна та понівечено балкони. Руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під’їзд житлового будинку.

Окрім того, травми отримало двоє осіб: 80-річна та 47-річна жінки. У потерпілих діагностували
осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини.

Атака на Запоріжжя — фото

Через ворожу атаку на Запоріжжя сталася пожежа. / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Дрони фіксували у кількох областях країни. Окрім того, посеред ночі оголошували масштабну повітярну тривогу через зліт МіГ на території країни-агресорки.

