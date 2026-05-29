- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по обласному центру: є потерпілі, понівечені багатоповерхівки, спалахнули пожежі (фото)
У Запоріжжі посеред ночі сталися вибухи через російську атаку.
Вночі проти п’ятниці, 29 травня, російські війська вдарили по місту Запоріжжя. В обласному центрі пошкоджено багатоповерхівки. Є потерпілі.
Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
В обласному цетрі росіяни атакували Олександрівський район. Внаслідок «прильотів» пошкоджено чотири багатоквартирні будинки: вибито вікна та понівечено балкони. Руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під’їзд житлового будинку.
Окрім того, травми отримало двоє осіб: 80-річна та 47-річна жінки. У потерпілих діагностували
осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини.
Атака на Запоріжжя — фото
Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Дрони фіксували у кількох областях країни. Окрім того, посеред ночі оголошували масштабну повітярну тривогу через зліт МіГ на території країни-агресорки.