До українців в Польщі звернулися з попередженням: це треба зробити терміново, аби не втратити статус

Українські біженці у Польщі повинні терміново оновити дані у реєстрах PESEL. Інакше вони можуть втратити можливість легального проживання та роботи у Польщі.

Про це повідомили у Посольстві України у Польщі.

У посольстві України у Польщі звернулися до українців та закликали негайно оновити свої дані у польських реєстрах PESEL. Це потрібно зробити через зміни у законах Польщі.

Дані мають оновити ті українці, які мають номер PESEL зі статусом UKR та отримували PESEL за паспортом України, який втратив чинність або був замінений, а також ті, хто отримували цей статус без закордонного паспорта — наприклад, на підставі свідоцтва про народження.

Також це стосується українців у Польщі, які після отримання номера PESEL отримували новий закордонний паспорт чи змінювали персональні дані — наприклад, виходили заміж, змінювали прізвище тощо.

Усі ці дані підлягають внесенню до польських реєстрів PESEL.

Аби оновити дані у польських реєстрах, необхідно звернутися до органу гміни (Urząd gminy / miasta) та подати свій чинний закордонний паспорт. У разі необхідності вас можуть попросити здати відбитки пальців.

«Актуалізацію даних потрібно провести до 31 серпня 2026 року», — наголошують у посольстві.

Також зміни стосуються дітей — якщо дитина отримала номер PESEL без закордонного паспорта чи оформила новий документ після оформлення PESEL, також потрібно оновити дані у реєстрах Польщі.

«Актуалізація даних у реєстрі PESEL є необхідною для правильного відображення актуальної інформації про особу», — пишуть у посольстві України.

У разі якщо не актуалізувати дані, можна втратити статус PESEL UKR. Це може вплинути на ваші права у Польщі, пов’язані з тимчасовим захистом.

У випадку, якщо ви не маєте закордонного паспорта, але перебуваєте за кордоном, вам потрібно терміново оформити цей документ.

Нагадаємо, що українці в Польщі тепер мають більше можливостей для отримання водійських прав: у низці міст країни (зокрема у Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську та інших) теоретичний іспит можна складати українською мовою.

Водночас практична частина іспиту залишається польською, проте кандидати за бажанням можуть скористатися послугами перекладача.

Щоб отримати посвідчення, іноземець повинен відповідати віковим вимогам та підтвердити проживання в Польщі щонайменше 185 днів. Процедура оформлення починається зі створення профілю кандидата, для чого необхідно пройти медогляд і подати до відповідного органу пакет документів.

Після цього можна готуватися до іспитів — або через автошколу, або самостійно вивчаючи теорію. Після успішного складання обох частин іспиту кандидат сплачує збір у розмірі 100 злотих за видачу документа. Зазвичай посвідчення водія виготовляють протягом 9 робочих днів.

Польща подовжила термін дії тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Наразі статус UKR дає право на вільне проживання та офіційне працевлаштування без додаткових дозволів.

Проте після цієї дати спецрежим не оновиться автоматично, і для подальшого перебування в країні українцям доведеться легалізуватися через стандартні інструменти.

Водночас польський уряд посилив вимоги до збереження чинного статусу UKR. Його можна втратити у разі виїзду з Польщі на термін понад 30 днів, отримання іншого дозволу на проживання або оформлення захисту в іншій країні ЄС.

Крім того, українці, які при оформленні PESEL UKR не мали закордонного паспорта, зобов’язані підтвердити свою особу офіційним документом до 31 серпня 2026 року, інакше їхній тимчасовий захист буде скасовано.

