Достатньо всього двох склянок на день: науковці назвали напій, що знижує холестерин

Всього дві склянки вишневого соку на день можуть суттєво знизити ризик інсульту та інфаркту. Науковці зазначають, що цей напій багатий на поліфеноли — природні сполуки, які ефективно знижують тиск, нормалізують рівень холестерину та захищають серце.

Про це пише видання Daily Express.

Дослідження, проведене серед людей віком від 65 до 80 років, які упродовж 12 тижнів щодня пили кислий вишневий сік показало, що рівень «поганого холестерину» впав на 11%, а маркер запалення (СРБ) зменшився на чверть.

Науковці також зафіксували зниження показників оксидативного стресу та активацію гена OGG1, що відповідає за відновлення ДНК. Це підтверджує, що напій ефективно захищає клітини від старіння та небезпечних внутрішніх запальних процесів.

«Наші результати показують, що вишневий сік Монморансі може бути гарним доповненням до здорового для серця раціону», — зазначила провідна дослідниця та дієтологиня Шейо Чінг Чай з Делаверського університету.

У дослідженні взяли участь 34 добровольці, які протягом експерименту двічі на день пили по 225 мл вишневого соку або плацебо. За словами авторки роботи, у групі соку суттєво знизився систолічний (верхній) артеріальний тиск, упав рівень «поганого холестерину», а також зменшилися показники запалення та оксидативного стресу (зокрема біомаркери СРБ та МДА).

Дієтологиня підкреслила, що 94% учасників без проблем дотримувалися режиму, а отже, дві склянки вишневого соку на день є простою та приємною звичкою для зміцнення здоров’я.

Вишні сорту Монморенсі доступні цілий рік у сушеному, замороженому, консервованому, соковитих та концентрованих видах. Рубіново-червоний колір та характерний кисло-солодкий смак зумовлені високою кількістю поліфенолів, зокрема антоціанів.

Як зазначає науковиця Чай, 450 мл вишневого соку сорту Монморансі — щоденна норма споживання — містять лише 181 калорію та 34 грами цукру. Це менше, ніж в інших поширених фруктових соках та безалкогольних напоях. Це не вплинуло на вагу тіла учасників, рівень інсуліну чи інсулінорезистентність.

«Це говорить про те, що вишневий сік Монморенсі можна легко включити до раціону без збільшення споживання калорій чи цукру, особливо якщо його вживати замість підсолоджених цукром напоїв», — зазначила Чай.

