- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 375
- Час на прочитання
- 1 хв
Прогноз магнітної бурі на 29 травня: якою буде сонячна активність
Вже кілька днів поспіль спостерігається низька геомагнітна активність.
Сьогодні, 29 травня, магнітна буря буде слабкою. Геомагнітне збурення залишається на зеленому рівневі - К-індекс 3,3.
Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру дещо підвищена. Ймовірно, через слабкий вплив корональних дір. Втім, геомагнітна активність має бути переважно спокійною протягом наступних кількох днів. Хоча можливі деякі активні періоди.
Коментарі
Сортувати: