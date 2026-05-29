6 знакам китайського гороскопа неймовірно пощастить 29 травня: хто у списку

У четвер, 29 травня 2025 року, шість китайських знаків зодіаку можуть відчути особливий приплив удачі та достатку. За прогнозом астрологів, день проходитиме під впливом Земляного Собаки — символу вірності, стабільності та внутрішньої впевненості.

Про це повідомило видання Yourtango.

Фахівці з китайської астрології зазначають, що так звані Дні посвячення вважаються періодом, коли багато рішень стають очевидними, а інтуїція допомагає уникнути помилок. Особливо сильний вплив цього дня відчують Свиня, Змія, Коза, Собака, Мавпа та Бик.

Для знака Свині цей день може принести емоційне полегшення та несподівані можливості. Йдеться як про фінансові переваги, так і про зміни у спілкуванні з людьми. Астрологи вважають, що встановлення особистих меж допоможе представникам цього знака відчути більше стабільності.

У Змії 29 травня може з’явитися відчуття, що події нарешті починають складатися на її користь. Це може стосуватися роботи, особистого життя або важливих домовленостей, які раніше залишалися невизначеними.

Для Кози день стане періодом спрощення та оновлення. Астрологи прогнозують можливість позбутися накопиченого стресу, а також вирішити питання, які тривалий час викликали дискомфорт у побуті чи фінансах.

Особливо вдалим цей четвер називають для Собаки, адже саме цей знак пов’язаний з енергією дня. Ймовірні хороші новини, важливі відповіді або зміна ситуації на користь представників цього знака.

Мавпі астрологи радять звертати увагу на випадкові збіги та знаки. За прогнозом, саме вони можуть підказати правильний напрямок або допомогти ухвалити рішення, яке відкриє нові можливості.

Для Бика день може принести несподівану компенсацію за попередні зусилля. Йдеться як про фінансові бонуси чи вигідні пропозиції, так і про покращення стосунків із близькими людьми.

Нагадаємо, астрологи попереджають, що 29 травня — день сприятливий для будь-яких нових справ, до того ж чим грандіознішими вони будуть, тим паче всі проєкти виявляться успішними.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

