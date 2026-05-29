Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно спрямувати енергію на добрі та творчі справи

Можна починати роботу над важливими заняттями — якщо розпочати їх зараз, вони будуть буквально приречені на успіх. Головне — спрямовувати відпущену згори енергію тільки на добрі справи.

Сьогодні, 29 травня, починати роботу над новими і важливими заняттями потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо спрямовувати енергію на добрі і творчі справи.

Скорпіон

Скорпіонам рекомендується спрямувати свої сили, яких сьогодні виявиться в надлишку, не на нові, а на старі проєкти, які досі чекають на свою чергу. Не варто боятися витратити на цей процес надто тривалий час — цього дня все складеться для них максимально вдало.

Стрілець

Стрільцям, які давно намітили для себе важливий проєкт, але досі не можуть його реалізувати, зірки рекомендують діяти, незважаючи ні на що. Сьогодні вони отримають достатню кількість енергії для здійснення будь-яких — навіть найсерйозніших і найбільш трудомістких — професійних справ.

Риби

Риб, незважаючи на їхню миролюбність, тягнутиме на сварки і скандали. Але, оскільки до добра конфлікти не доведуть, представникам знака бажано спрямувати сили не на руйнівну, а на конструктивну і творчу діяльність — тобто на свою безпосередню роботу.

