У США на стартовому майданчику вибухнула ракета Безоса New Glenn

Вибух ракети New Glenn

У США ракета приватної космічної компанії Blue Origin, що належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула на стартовому майданчику у штаті Флорида під час наземних випробувань.

Про це інформує The New York Times.

Інцидент стався під час так званого «гарячого» тесту двигунів напередодні запланованого запуску.

«Під час сьогоднішнього гарячого випробування ми зафіксували аномалію. Увесь персонал у безпеці та перебуває на своїх місцях», — повідомили в Blue Origin.

Унаслідок вибуху утворилася вогняна куля, яка завдала значних пошкоджень стартовому майданчику та обладнанню навколо нього.

Ракета мала вивести на орбіту 48 супутників для інтернет-мережі Amazon під назвою Leo, яка є конкурентом системи Starlink компанії SpaceX.

