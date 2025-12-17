Маск проти Безоса: два радикально різні сценарії майбутнього людства в космосі

Космос / © Unsplash

Реклама

Космос десятиліттями був простором фантазій письменників і футурологів, але сьогодні людство вперше реально намагається втілити ці ідеї в життя.

Про це пише CNN.

Вирішальну роль у цьому процесі відіграють Ілон Маск та Джефф Безос — власники SpaceX і Blue Origin відповідно. Сукупні статки мільярдерів перевищують 630 мільярдів доларів і вже наближаються до обсягів фінансування NASA за всю його 66-річну історію.

Реклама

Ілон Маск зосереджений на колонізації Марса. Він мріє створити самодостатнє місто на Червоній планеті, куди спершу вирушать роботи, а згодом — люди. У перспективі Маск не виключає тераформування Марса — зміни його клімату та атмосфери. Проте вчені скептично ставляться до цієї ідеї, наголошуючи, що сучасні технології не дозволяють зробити планету придатною для життя.

Натомість Джефф Безос вважає колонізацію інших планет зайвою. Він підтримує концепцію так званих колоній О’Ніла — гігантських орбітальних станцій поблизу Землі, які обертатимуться, створюючи штучну гравітацію. За його задумом, промисловість і ресурсомісткі виробництва мають бути винесені за межі планети, а Земля залишиться місцем для життя та відпочинку.

Експерти зазначають, що обидві моделі мають серйозні технічні, фінансові та етичні виклики. Серед ризиків — концентрація колосальних багатств у руках кількох корпорацій, екологічний вплив масових запусків ракет, а також небезпеки для життя людей у космічному середовищі.

Водночас активна участь приватних компаній уже суттєво впливає на державні програми. NASA дедалі частіше адаптує свої місії до можливостей SpaceX та Blue Origin. Зокрема, SpaceX отримала контракт на доставлення астронавтів на Місяць у межах програми Artemis.

Реклама

Попри всі суперечності, і Маск, і Безос переконані: майбутнє людства — за виходом за межі Землі. Проте частина науковців наголошує, що жодна космічна колонія не замінить нашої планети, і врешті-решт людству доведеться повернути погляд назад — до збереження Землі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що завдяки новітній пічці, доставленій на станцію, шестеро астронавтів, які беруть участь у місіях «Шеньчжоу-20» та «Шеньчжоу-21», змогли насолодитися гарячою, свіжоприготованою їжею.