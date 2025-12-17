У передмісті Єйська на Кубані пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

Реклама

У передмісті російського Єйська Краснодарського краю вночі пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, російська протиповітряна оборона нібито відбиває повітряну атаку безпілотників.

Як повідомляють місцеві жителі, щонайменше три вибухи було чутно безпосередньо в Єйську та в околицях міста. Очевидці стверджують, що від гучних звуків «тремтіли шибки у віконних рамах», а в небі було видно «вогняну кулю».

Також вибухи фіксували у Слов’янському районі Краснодарського краю. За словами мешканців, у різних частинах району спостерігали спалахи в небі, а в одному з населених пунктів видно заграву від пожежі. Попередньо, ППО працює по дронах-камікадзе.

Реклама

За свідченнями очевидців, атака розпочалася близько 00:45 за місцевим часом і триває досі. Загалом люди нарахували близько десяти вибухів. Офіційної інформації щодо постраждалих або руйнувань наразі немає.

Раніше повідомлялося, що безпілотники атакували Єйськ, а також Саратов і Енгельс. Крім того, в аеропорту Краснодара введено тимчасові обмеження на роботу.

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.