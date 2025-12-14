Українські війська уразили Афіпський НПЗ та низку важливих об’єктів ворога: подробиці

Дрони

Сили оборони України у межах заходів зі зниження наступального потенціалу російських окупаційних військ уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ та нафтобазу в Урюпінську Волгоградської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На обох об’єктах зафіксовано вибухи та масштабні пожежі. Ступінь завданих збитків уточнюється.

На Донеччині українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2», два пункти управління підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії, а також радіолокаційну станцію «Імбир».

У Запорізькій області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» та лабораторія безпілотних комплексів.

На тимчасово окупованому Криму ЗСУ поразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію «Каста-2Е2» та дороговартісний елемент систем ППО С-300/С-400 — радіолокаційну станцію 96Л6Е.

Українські військові наголосили, що удари по об’єктах логістики та ППО ворога мають на меті не лише завдати втрат, але й примусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України. Ступінь пошкоджень уточнюється, але ЗСУ продовжують комплекс заходів для послаблення бойових можливостей окупантів.

Нагадаємо, напередодні спецпризначенці Центру «Альфа» СБУ атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, яка належить «Лукойл-Нижневолжскнефть». Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин.