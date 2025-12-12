ЗСУ відкинули окупантів у Куп’янську: військовий розповів деталі операції

ЗСУ на фронті / © Getty Images

Сили оборони України відбили окупантів із Куп’янська Харківської області. Раніше диктатор Путін хвалився, що місто нібито під його контролем.

Про це розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко для «24 Каналу».

За його словами, операція тривала фактично пів року. Українські підрозділи блокували ворога, зачищали осередки у місті та запобігали його інфільтрації.

Президент Володимир Зеленський продемонстрував світу здобутки українського війська, спростовуючи російські фейки про контроль над Куп’янськом.

Різні підрозділи Сил оборони України діяли як єдиний механізм. За словами Федоренка, пророблено колосальну роботу для стабілізації ситуації в місті та запобігання повторним спробам окупантів.

Відновлення контролю над Куп’янськом — це стратегічна перемога ЗСУ, яка демонструє силу українських військ.

Нагадаємо, внаслідок успішної операції Сил оборони України було заблоковано російські війська у Куп’янську та зачищено північно-західні околиці міста.

«Важка і довга операція триває, адже російські анклави ще є у центральній частині міста. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника від основних сил. Сили оборони зайняли Радьківку та Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка Москалівки та північно-західних околиць Куп’янська», — повідомили у DeepState.