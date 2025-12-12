ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
236
1 хв

Окупанти пошкодили важливий енергооб’єкт на Чернігівщині: що відомо

Енергетики вже готуються до відновлення.

Дар'я Щербак
Енергетика

Енергетика / © Associated Press

Унаслідок російського обстрілу на Чернігівщині постраждала енергетична інфраструктура.

Про це повідомили АТ «Чернігівобленерго».

За попередніми даними, удар окупантів прийшовся по важливому енергооб’єкту у Прилуцькому районі. Через пошкодження мереж низка населених пунктів наразі залишилася без світла.

Фахівці закликають мешканців району зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги.

Енергетики повідомили, що готові розпочати аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як безпекова ситуація дозволить працювати на місці обстрілу.

Наразі триває моніторинг пошкоджень і оцінка масштабів наслідків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про графіки відключень світла на 13 грудня.

236
