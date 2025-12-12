Новорічна ялинка в Києві / © Віталій Кличко/Тelegram

Реклама

Під час відключень світла, зокрема у Києві, залишаються із електропостачанням критичні об’єкти, перелік яких надає енергетикам місцева влада.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зокрема, як роз’яснили в енергетичній компанії, на деяких вулицях продовжують світити ліхтарі з міркувань безпеки руху для освітлення мостів, перехресть, пішохідних зон.

Реклама

«Головні міські ялинки, як-от на Софійській площі в Києві, 2025 року світяться коштом спонсорів і меценатів, а не бюджету міста чи додаткового навантаження на енергосистему», — наголосили у повідомленні.

У ДТЕК зауважили, що освітлення торговельно-розважальних центрів також не впливає на загальне навантаження на електромережу, оскільки здійснюється завдяки власним генераторам, автономним системам живлення або власному імпорту електроенергії з Європи.

«Пам’ятайте! Відключення — наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ. Світло тримається!» — підсумували енергетики.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві на Софійській площі офіційно засяяла вогнями головна новорічна ялинка країни. Цьогоріч, попри воєнний стан, столиця вирішила зберегти традицію, щоб подарувати хоча б трохи світла та різдвяного дива дітям і дорослим.