- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Відключення світла: чому горить новорічна ялинка — ДТЕК
Святкова ілюмінація не створює додаткового навантаження на енергосистему.
Під час відключень світла, зокрема у Києві, залишаються із електропостачанням критичні об’єкти, перелік яких надає енергетикам місцева влада.
Про це повідомили у ДТЕК.
Зокрема, як роз’яснили в енергетичній компанії, на деяких вулицях продовжують світити ліхтарі з міркувань безпеки руху для освітлення мостів, перехресть, пішохідних зон.
«Головні міські ялинки, як-от на Софійській площі в Києві, 2025 року світяться коштом спонсорів і меценатів, а не бюджету міста чи додаткового навантаження на енергосистему», — наголосили у повідомленні.
У ДТЕК зауважили, що освітлення торговельно-розважальних центрів також не впливає на загальне навантаження на електромережу, оскільки здійснюється завдяки власним генераторам, автономним системам живлення або власному імпорту електроенергії з Європи.
«Пам’ятайте! Відключення — наслідок російських ударів по енергетиці, а не святкових вогнів чи роботи ТРЦ. Світло тримається!» — підсумували енергетики.
Нагадаємо, 5 грудня у Києві на Софійській площі офіційно засяяла вогнями головна новорічна ялинка країни. Цьогоріч, попри воєнний стан, столиця вирішила зберегти традицію, щоб подарувати хоча б трохи світла та різдвяного дива дітям і дорослим.