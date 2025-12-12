Скандал із дітьми-сиротами в Туреччині отримав продовження: у Кривому Розі повернули дитину 17-річній матері

17-річна Настя з донькою Мєлєк / © Слідство.Інфо

Реклама

У Кривому Розі спеціальна комісія ухвалила рішення про повернення майже дворічної доньки Мєлєк її матері — 17-річній випускниці інтернату Насті. Цьому передувало гучне розслідування про порушення прав дітей-сиріт, евакуйованих до Туреччини.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

«Настя і Мєлєк разом! Після року примусової розлуки. Ця історія містить багато болю, випробування, несправедливості. Але одночасно багато любові та віри», — повідомила правозахисниця та блогерка Інна Мірошниченко.

Реклама

Після розголосу про цю ситуацію блогерка надала дівчині юридичну підтримку та посприяла поверненню дитини.

Скандальна передісторія

Доля Насті тісно пов’язана з евакуацією понад 500 дітей-сиріт з Дніпропетровщини до Туреччини. Ця евакуація відбулася під егідою Фонду Руслана Шостака «Дитинство без війни» на початку повномасштабної агресії. У Туреччині 15-річна Настя завагітніла від 23-річного турка-працівника готелю. Після чого дівчина повернулася в Україну на 7-му місяці вагітності.

Як виявило розслідування, відповідальні за дітей, ймовірно, знали про вагітність, але належної підтримки дівчина не отримала. Настя народжувала доньку Мєлєк (якій зараз 1 рік і 11 місяців) у Кривому Розі без допомоги опікунів. Згодом дівчина потрапила до соціального гуртожитку пастора Максима Фетісова. За словами Насті, пастор обманним шляхом забрав у неї дитину, тимчасово оформивши її на себе під приводом виїзду за кордон.

Журналісти також встановили, що від серпня тривав судовий процес щодо позбавлення Насті батьківських прав, про який сама дівчина дізналася від медійників.

Реклама

17-річна Настя з донькою Мєлєк. / © Слідство.Інфо

Втручання та швидке рішення комісії

Як зазначила правозахисниця Інна Мірошниченко, вона планувала багаторічну судову боротьбу. За її словами, матеріали справи містили багато «наклепу» на дівчину. Проте, завдяки розголосу та розслідуванню, рішення вдалося досягти менш ніж за два тижні.

У розслідуванні зазначається, що у четвер, 12 грудня, у Кривому Розі відбулося засідання спеціальної комісії за участі представників обласної Служби у справах дітей, Міністерства юстиції та Офісу омбудсмена.

«Фетісов був з адвокатом, вони дуже сильно були проти (віддавати дитину, — ред.). Але всі члени комісії висловилися на підтримку Насті, бо всі були в курсі цієї ситуації, всі вже повивчали, всі подивилися фільм („Державні діти“ — ред.). І вони всі вирішили, що треба допомогти Насті», — розповіла Мірошниченко.

Підтримка та майбутнє

За даними медіа, Настя та Мєлєк залишаться у Центрі матері та дитини. Тут їм нададуть повну соціальну та психологічну підтримку. Крім того, за словами Мірошниченко, завдяки втручанню заступника міського голови Кривого Рогу, Настя, як особа з числа сиріт, має високі шанси на отримання соціального житла після виходу з центру.

Реклама

Раніше ми писали, що після евакуації українських дітей-сиріт до Туреччини на початку повномасштабного вторгнення Росії двоє неповнолітніх дівчат повернулися з евакуації вагітними від співробітників готелів, у яких перебували діти.

На початку повномасштабного вторгнення Росії близько 3500 дітей-сиріт та їх супровідників із Дніпропетровської області евакуювали до Туреччини. Перевезення, розселення та утримання дітей на Середземноморському узбережжі взяв на себе благодійний фонд Руслана Шостака, українського бізнесмена, власника мереж VARUS та EVA, чиї статки 2021 року становили 140 мільйонів доларів США. Згодом стало відомо, що окрімі Насті завагітніла ще і 17-річна Ілона.