Відома українська співачка похрестила одномісячну донечку: кого вона обрала за кумів

Також артистка зізналась, як їй дається материнство.

ROXOLANA

ROXOLANA / © instagram.com/roxolanas

Українська співачка ROXOLANA, вона ж Роксоляна Сирота, похрестила одномісячну донечку.

Про це знаменитість повідомила на проєкті "Тур зірками". Артистка, яка понад місяць тому вперше стала мамою, не стала затягувати з хрестинами донечки Софії. Щоправда, виконавиця особливо це не афішувала. ROXOLANA провела цей важливий день в колі рідних та близьких. До речі, хрещеними батьками донечки співачки стали її родичі.

"Вже все минуло. Встигли похрестити. Все було як завжди: красиво, камерно і тихо. Хрещеними стали мої друзі, навіть скажу, що родичі. Були тільки родичі і друзі дитинства", - говорить співачка.

ROXOLANA з донькою / © instagram.com/roxolanas

ROXOLANA з донькою / © instagram.com/roxolanas

Також ROXOLANA розповіла, як їй дається материнство. Співачка зізнається, що все виявилося куди складнішим, аніж вона гадала. За словами виконавиці, в неї взагалі не вистачає ні на що часу. А це при тому, що ROXOLANA допомагає чоловік, а також няня.

"У мене є няня. Скажу чесно, без няні я б взагалі не встигала, бо у нас підготовка до різдвяного "Палацу спорту". Нічної няні немає, бо це мій час із дитиною. Навіть із нянею дуже складно знаходити час взагалі для роботи, для себе, але якось доводиться", - зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно співачка СолоХа похрестила новонародженого синочка. Артистка вже показала щемливі фото з таїнства.

