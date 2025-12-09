У Києві попрощалися з ADAM: згорьовані батьки довели до сліз зізнанням про сина й звернулися до вдови

Прощання з ADAM у Києві / © ТСН

Реклама

У Києві 9 грудня попрощалися зі співаком Михайлом Клименком, він же ADAM.

Смерть 38-річного виконавця настала 7 грудня. За декілька днів після того родина, друзі та шанувальники прийшли провести його в останню путь до Національної філармонії. Під час прощальної церемонії слово брали усі охочі. Зокрема, одними з перших висловити всю свою любов та вдячність вийшли батьки ADAM. Про це повідомляють кореспонденти ТСН.ua.

Мама зірки пригадала його дитинство та настільки очікуваною дитиною він був. Поруч з жінкою стояв також пригнічений батько Михайла. Вони зізналися, що за життя їхній син докладав усіх зусиль для їхнього щасливого життя та навіть незадовго до смерті мав плани організувати свято на ювілей свого тата. Проте, на жаль, не встиг. Зі сльозами мама ADAM також подякувала його дружині, вдові Олександрі, за кохання й онуків, які вже пообіцяли бабусі завжди бути поруч.

Реклама

Прощання з ADAM у Києві — батьки та вдова / © ТСН

«У нас 10 років не було дітей, ми просили у Бога. Ми виростили прекрасного сина й дочку. Ми прожили зі своїми дітьми у великій любові. Я Мішечку чекала 10 років і не могла спустити з рук. Він мені ніколи не казав, що у нього стільки шанувальників і друзів. Він був такий скромний: „Мамо, все добре“. Він на мене казав „мамця моя“. Він завжди хотів робити так, щоб нам з татом було добре. Ми прожили (у шлюбі — прим. ред.) 50 років й татові 70 років. Виявилося, що він готував нам велике свято гарне, але не вийшло… Сашулі, ще нашій одній доці, буде дуже важко без Міші. Бо це правда була неземна любов. Я тобі, Сашуль, дуже вдячна. Ми тебе любили і будемо любити як дитину. Ти народила таких прекрасних дітей. Така доля значить нашого сина», — заявила згорьована мама музиканта поблизу труни.

Нагадаємо, нещодавно вдова ADAM Олександра Норова також висловила свої емоції після великої втрати коханого. Вона звернулася до покійного зі щемливою промовою та пригадала, якими були останні дні артиста й передвісник смерті.