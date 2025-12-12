Скандал с детьми-сиротами в Турции получил продолжение: в Кривом Роге вернули ребенка 17-летней матери

17-летняя Настя с дочерью Мелек / © Слідство.Інфо

Реклама

В Кривом Роге специальная комиссия приняла решение о возвращении почти двухлетней дочери Мелек ее матери — 17-летней выпускнице интерната Насте. Этому предшествовало громкое расследование о нарушении прав детей-сирот, эвакуированных в Турцию.

Об этом сообщает Следствие.Инфо.

«Настя и Мелек вместе! После года принудительной разлуки. Эта история содержит много болей, испытаний, несправедливости. Но одновременно много любви и веры», — сообщила правозащитница и блоггер Инна Мирошниченко.

Реклама

После огласки об этой ситуации блоггер оказала девушке юридическую поддержку и поспособствовала возвращению ребенка.

Скандальная предыстория

Судьба Насти тесно связана с эвакуацией более 500 детей-сирот из Днепропетровщины в Турцию. Эта эвакуация прошла под эгидой Фонда Руслана Шостака «Детство без войны» в начале полномасштабной агрессии. В Турции 15-летняя Настя забеременела от 23-летнего турка-работника гостиницы. После чего девушка вернулась в Украину на 7 месяце беременности.

Как обнаружило расследование, ответственные за детей, вероятно, знали о беременности, но должной поддержки девушка не получила. Настя рожала дочь Мелек (которая сейчас 1 год и 11 месяцев) в Кривом Роге без помощи опекунов. Впоследствии девушка попала в социальное общежитие пастора Максима Фетисова. По словам Насти, пастор обманным путем забрал у нее ребенка, временно оформив его на себя под предлогом выезда за границу.

Журналисты также установили, что с августа продолжался судебный процесс по лишению Насти родительских прав, о котором сама девушка узнала от медийщиков.

Реклама

17-летняя Настя с дочерью Мелек. / © Слідство.Інфо

Вмешательство и быстрое решение комиссии

Как отметила правозащитница Инна Мирошниченко, планировала многолетнюю судебную борьбу. По ее словам, материалы дела содержали много «клеветы» на девушку. Однако, благодаря огласке и расследованию, решение удалось достичь менее чем через две недели.

В расследовании отмечается, что в четверг, 12 декабря, в Кривом Роге состоялось заседание специальной комиссии с участием представителей областной службы по делам детей, Министерства юстиции и Офиса омбудсмена.

«Фетисов был с адвокатом, они очень сильно были против (отдавать ребенка, — ред.). Но все члены комиссии высказались в поддержку Насти, потому что все были в курсе этой ситуации, все уже поучили, все посмотрели фильм („Государственные дети“ — ред.). И они все решили, что нужно помочь Насте», — рассказала Мирошниченко.

Поддержка и будущее

По данным медиа, Настя и Мелек останутся в Центре матери и ребенка. Здесь им окажут полную социальную и психологическую поддержку. Кроме того, по словам Мирошниченко, благодаря вмешательству заместителя городского головы Кривого Рога, Настя, как лицо из сирот, имеет высокие шансы на получение социального жилья после выхода из центра.

Реклама

Ранее мы писали, что после эвакуации украинских детей-сирот в Турцию в начале полномасштабного вторжения России две несовершеннолетние девушки вернулись из эвакуации беременными от сотрудников гостиниц, в которых находились дети.

В начале полномасштабного вторжения России около 3500 детей-сирот и их сопровождающих из Днепропетровской области были эвакуированы в Турцию. Перевозка, расселение и содержание детей на Средиземноморском побережье взял на себя благотворительный фонд Руслана Шостака, украинского бизнесмена, владельца сетей VARUS и EVA, чье состояние в 2021 году составило 140 миллионов долларов США. Впоследствии стало известно, что кроме Насти забеременела еще и 17-летняя Илона.