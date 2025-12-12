Ердоган запропонував Путіну зробити крок до миру: про що йдеться

Президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган / © Associated Press

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував російському президенту Путіну зробити крок у мирному процесі між РФ та Україною.

Про це повідомили в адміністрації турецького президента.

Зустріч двох лідерів відбулася 12 грудня на міжнародному форумі в Туркменістані.

Ердоган запропонував Путіну погодитися на часткове припинення вогню з відмовою від ударів по енергетичних об’єктах та портах, яке, за його словами, «може бути корисним».

«Президент Ердоган заявив, що вони уважно стежать за переговорним процесом, спрямованим на припинення війни, і що Туреччина може проводити переговори в усіх форматах у цих рамках», — повідомили в адміністрації турецького лідера.

Якою була відповідь Путіна на цю пропозицію, не повідомляється.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до енергетичного перемир’я у разі готовності Росії. За його словами, окупанти б’ють по українській енергетиці, і ми абсолютно справедливо відповідаємо.

Однак, речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно відповів, що Москва «працює над миром, а не перемир’ям».