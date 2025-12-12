"Радіо Судного дня" передало рекордну кількість сигналів: що відомо

Радіостанція (ілюстративне фото) / © Pixabay

Реклама

Російська короткохвильова станція UVB-76, відома як «Радіо Судного дня» або «Жужжалка», несподівано посилила активність та розіслала рекордну кількість загадкових кодованих повідомлень.

Про це повідомляє Daily Mail.

Протягом останнього тижня загадкова російська радіостанція UVB-76, яка працює від 1970-х років і зазвичай транслює монотонний, моторошний сигнал, розіслала 15 секретних повідомлень. Така активність є незвично високою для цього каналу.

Реклама

Що відомо про серію кодованих сигналів

Лише цього тижня слухачі зафіксували 11 передач — три в понеділок і вісім у середу. Кожне з загадкових повідомлень містило набір літер і цифр, а також кодові слова, серед яких:

PEPPER SHAKER

TRANSFER

PABODOLL

SPINOBAZ

SNOPOVY

MYUONOSVOD тощо.

У п’ятницю зі станції також доносилися слабкі звуки музики і тривалі сигнали азбуки Морзе. Значення цих кодів та їхні адресати залишаються загадкою.

Читайте також Росія готується до масштабних диверсій в Європі — FT

Зв’язок з військовим командуванням і НАТО

Експерти припускають, що УВБ-76 пов’язана зі стратегічним військовим командуванням Росії і, ймовірно, використовується для надсилання секретних наказів збройним силам або агентам, які діють за кордоном.

Надсилання таємничих кодів частіше активується під час глобальних криз, включно з війною в Україні. Це посилює побоювання, що Москва може готуватися до нової кампанії. Особливе занепокоєння викликає серія повідомлень, надісланих у листопаді після того, як український удар дрона тимчасово вивів станцію з ладу.

Реклама

Нагадаємо, серед шести кодів, переданих 17 листопада, було одне з прямою згадкою країни-члена НАТО: «NZHTI NZHTI 15854 LATVIA 5894 4167».

Пряма згадка Латвії викликала найбільшу паніку на тлі високої напруженості між Росією та Альянсом. Напад на Латвію може активувати Статтю 5 НАТО, яка зобов’язує всіх членів Альянсу, включно зі США, до колективної оборони.

Того ж дня, коли пролунала трансляція «Радіо Судного дня», прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск натякнув на причетність Росії до великого вибуху поїзда у вихідні, назвавши це «безпрецедентним актом саботажу».