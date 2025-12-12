У Чорноморську пошкоджено судно турецької компанії: Анкара різко відреагувала на удар РФ

МЗС Туреччини відреагувало на удар РФ по цивільному судну в Чорноморську / © ДСНС

Міністерство закордонних справ Туреччини виступило з офіційною заявою щодо сьогоднішнього ракетного удару по порту Чорноморськ в Одеській області. Як з’ясувалося, під вогонь потрапило цивільне судно під іноземним прапором, власником якого є турецька компанія.

Про це йдеться в офіційному повідомленні турецького зовнішньополітичного відомства.

«Наші побоювання справдилися»

Анкара розцінює цей напад як доказ того, що війна виходить за межі суші і загрожує безпеці судноплавства у всьому регіоні.

«Той факт, що судно під іноземним прапором, яке належить турецькій компанії, було пошкоджено, свідчить про обґрунтованість наших занепокоєнь, які ми фіксували раніше, щодо поширення війни в нашому регіоні на Чорне море», — наголосили в МЗС.

Стан екіпажу

За попередніми даними дипломатів, громадяни Туреччини під час атаки не постраждали. Наразі триває евакуація персоналу судна та водіїв вантажівок, які перебували поруч.

Генеральне консульство Туреччини в Одесі уважно стежить за розвитком подій та надає необхідну підтримку своїм громадянам.

Заклик до нової угоди

Туреччина скористалася цим інцидентом, щоб знову просувати ідею переговорів. Дипломати нагадали про необхідність «негайно припинити війну» і запропонували конкретний крок для деескалації на морі.

«Нагадуємо про необхідність укладення домовленості про призупинення нападів на енергетичну та портову інфраструктуру сторін з метою забезпечення безпеки судноплавства та запобігання ескалації в Чорному морі», — йдеться у заяві.

Фактично, Анкара пропонує вивести порти та судна «за дужки» бойових дій, щоб убезпечити торговельні шляхи.

Нагадаємо, цього ж дня в Одесі після вибухів спалахнуло судно. За попередніми даними, одна людина дістала травми, можливий витік чи забруднення повітря хімічними речовинами не фіксують.