Укрaїнa
125
Ворог посилив Лиманський напрямок для "вирішального" наступу на Донеччині — військовий

Військовий оцінив ситуацію на фронті: ворог перекинув піхоту і намагається просочуватися малими групами в тил.

Світлана Несчетна
Лиман

Лиман / © Facebook

Російські війська значно посилили Лиманський напрямок піхотою, розглядаючи його як один із вирішальних для реалізації планів щодо захоплення Донецької області.

Про це повідомив військовослужбовець та блогер Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер +».

Тактика ворога: малі групи та контроль тилів

За даними Бунятова, ворог використовує нову тактику:

  • Безперервні спроби проникнення: піхота противника постійно намагається просочуватися малими групами в українські тили.

  • Контроль логістики: окремим екіпажам FPV-дронів поставлено завдання з контролю логістичних шляхів Сил оборони.

«Ворог підсилив Лиманський напрямок піхотою, яка безперебійно намагається просочуватися малими групами в наші тили, адже розглядає його як один із „вирішальних“ для реалізації своїх планів щодо захоплення Донецької області», — зазначив Владислав Бунятов.

Оцінка ситуації: загроза для Слов’янського напрямку

Військовослужбовець також дав критичну оцінку поточній динаміці.

«Сумно визнавати, але напрямок поступово перетворюється в Слов’янський» — додав він, натякаючи на можливе посилення напруги та загрози оперативного оточення.

Сили оборони продовжують стримувати натиск противника на цій ділянці фронту.

Нагадаємо, російські війська готують подальший наступ: під загрозою опинилися три міста.

