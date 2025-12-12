Лиман / © Facebook

Реклама

Російські війська значно посилили Лиманський напрямок піхотою, розглядаючи його як один із вирішальних для реалізації планів щодо захоплення Донецької області.

Про це повідомив військовослужбовець та блогер Станіслав Бунятов з позивним «Осман» у своєму Telegram-каналі «Говорять Снайпер +».

Тактика ворога: малі групи та контроль тилів

За даними Бунятова, ворог використовує нову тактику:

Реклама

Безперервні спроби проникнення: піхота противника постійно намагається просочуватися малими групами в українські тили.

Контроль логістики: окремим екіпажам FPV-дронів поставлено завдання з контролю логістичних шляхів Сил оборони.

«Ворог підсилив Лиманський напрямок піхотою, яка безперебійно намагається просочуватися малими групами в наші тили, адже розглядає його як один із „вирішальних“ для реалізації своїх планів щодо захоплення Донецької області», — зазначив Владислав Бунятов.

Оцінка ситуації: загроза для Слов’янського напрямку

Військовослужбовець також дав критичну оцінку поточній динаміці.

«Сумно визнавати, але напрямок поступово перетворюється в Слов’янський» — додав він, натякаючи на можливе посилення напруги та загрози оперативного оточення.

Сили оборони продовжують стримувати натиск противника на цій ділянці фронту.

Реклама

Нагадаємо, російські війська готують подальший наступ: під загрозою опинилися три міста.