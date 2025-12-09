Путін посилює терор: експерт попередив, які міста під загрозою та що може обстріляти РФ

Ігор Романенко

Реклама

Атака Росії на залізничний вокзал у Фастові на Київщині, за словами військового експерта Ігоря Романенка, свідчить про подальшу ескалацію агресії з боку Кремля. Експерт наголошує, що ударами по Фастову ворог, на жаль, не обмежиться, тому громадянам, які користуються залізничним транспортом, необхідно бути максимально уважними.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Ігор Романенко.

Ігор Романенко підкреслює, що, незважаючи на намагання противника, українські вокзали не припинять свою роботу, оскільки їхня економічна та соціальна діяльність є критично важливою.

Реклама

«Українські вокзали працюватимуть, бо їх економічну і соціальну діяльність ніхто зупиняти не буде. Просто варто дослухатися до сигналів тривоги і вчасно йти до укриття», — сказав він.

Експерт закликав громадян не панікувати, а чітко дотримуватися інструкцій під час повітряної тривоги в усіх великих містах — від Києва, Харкова та Одеси до Львова.

Романенко підсумував, що через «божевілля північного сусіда» небезпека перебування на вокзалах зросла.

«І це називається ескалація війни з боку Путіна — він воює з мирними українцями», — каже експерт.

Реклама

Більше читайте у статті: «Київ, Харків, Одеса, Львів — увага»: чому Путін б’є по вокзалах і що робити