Путін посилює терор: експерт попередив, які міста під загрозою та що може обстріляти РФ

Експерт попереджає про підвищену небезпеку на вокзалах після удару по Фастову.

Олександр Марущак Марія Бойко
Ігор Романенко

Ігор Романенко

Атака Росії на залізничний вокзал у Фастові на Київщині, за словами військового експерта Ігоря Романенка, свідчить про подальшу ескалацію агресії з боку Кремля. Експерт наголошує, що ударами по Фастову ворог, на жаль, не обмежиться, тому громадянам, які користуються залізничним транспортом, необхідно бути максимально уважними.

Про це у коментарі ТСН.ua заявив військовий експерт Ігор Романенко.

Ігор Романенко підкреслює, що, незважаючи на намагання противника, українські вокзали не припинять свою роботу, оскільки їхня економічна та соціальна діяльність є критично важливою.

«Українські вокзали працюватимуть, бо їх економічну і соціальну діяльність ніхто зупиняти не буде. Просто варто дослухатися до сигналів тривоги і вчасно йти до укриття», — сказав він.

Експерт закликав громадян не панікувати, а чітко дотримуватися інструкцій під час повітряної тривоги в усіх великих містах — від Києва, Харкова та Одеси до Львова.

Романенко підсумував, що через «божевілля північного сусіда» небезпека перебування на вокзалах зросла.

«І це називається ескалація війни з боку Путіна — він воює з мирними українцями», — каже експерт.

Більше читайте у статті: «Київ, Харків, Одеса, Львів — увага»: чому Путін б’є по вокзалах і що робити

