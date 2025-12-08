"Укрзалізниця" збудує новий вокзал у Фастові після російської атаки

Вокзал Фастів / © Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський

У Фастові Київської області буде збудовано новий залізничний вокзал замість зруйнованої російським обстрілом станції: рішення ухвалено після засідання штабу ліквідації наслідків атаки.

Про це повідомив міський голова Михайло Нетяжук у Facebook.

За словами Нетяжука, демонтаж пошкодженої будівлі та будівництво нового вокзалу погоджено під головуванням керівника «Укрзалізниці» Олександра Перцовського. Проєкт буде винесено на публічні обговорення, до яких долучать мешканців громади.

«Ухвалено рішення про повний демонтаж пошкодженої конструкції та будівництво нового вокзалу у Фастові. Проєкт пройде процедуру обговорення — до роботи над ним будуть долучені жителі громади», — зазначив міський голова.

Після російського обстрілу станція зазнала серйозних руйнувань. Завдяки діям залізничників, рятувальників ДСНС, комунальних служб, добровольців ДФТГ, волонтерів та Нацполіції у другій половині дня через Фастів відновлено рух пасажирських поїздів далекого сполучення.

На 8 грудня заплановано часткове відновлення приміських пасажирських перевезень. За даними Нетяжука, залізничники роблять усе можливе, щоб із понеділка сполучення з Києвом працювало у звичному режимі.

РФ знищила вокзал у Фастові 6 грудня / © Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський

На час будівництва нового вокзалу на пероні встановлять тимчасову модульну конструкцію. Наразі для пасажирів облаштовано намет із можливістю обігріву та зоною очікування.

«Ще раз дякуємо всім, хто долучився до ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Наша сила — в єдності», — додав Нетяжук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в ніч проти 6 грудня росіяни знищили у Фастові вокзал, який був важливим залізничним вузлом, через який курсували поїзди зокрема й далекого сполучення.