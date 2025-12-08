Підтримка України: європейські лідери визначили ключові рішення на "критичному етапі"

Європейські лідери у резиденції британського премєра / © скриншот з відео

Реклама

Європейські лідери, які прибули до резиденції британського прем’єра Кіра Стармера, зробили короткі заяви для преси.

Про це пишуть «Новини.LIVE».

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер описав поточні перемовини як «критичний етап прагнення до миру»: «Питання, що стосуються України, — це питання самої України».

Реклама

Президент України Володимир Зеленський подякував союзникам за організацію зустрічі: «Речі, які сьогодні дуже важливі, це… єдність між Європою, Україною та США. Вважаю, що дуже важливо організувати такі зустрічі».

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував вплив останніх санкцій на економіку РФ та висловив підтримку Україні: «Російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Ми всі підтримуємо Україну і всі підтримуємо мир».

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що він «скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять зі США», і додав, що саме тому лідери зібралися сьогодні: «Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку України… доля цієї країни України — це доля Європи».

Нагадаємо, представники України зустрілися з командою Трампа у США, де обговорили варіанти пропозицій щодо закінчення війни.