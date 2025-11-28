Британія в ОБСЄ: майбутнє України мають визначати самі українці

Прапор Великої Британії / © Shutterstock

Реклама

Велика Британія вітає прогрес у переговорах між США та Україною щодо шляхів припинення російсько-української війни, але наголошує: лише українці мають право визначати майбутнє своєї держави.

Про це заявив постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд під час засідання Постійної ради організації у Відні, передає Укрінформ.

«Позиція Великої Британії зрозуміла. Ми вважаємо, що майбутнє України мають визначати самі українці. Щоб будь-яка угода забезпечила справедливий і тривалий мир, вона має захищати суверенітет і безпеку України; утверджувати принцип, що кордони не можна змінювати силою; і гарантувати надійні механізми безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії», — наголосив дипломат.

Реклама

Голланд зазначив, що Лондон позитивно оцінює спільну заяву США та України після «надзвичайно продуктивних переговорів у Женеві», спрямованих на завершення незаконної війни, розв’язаної Росією.

За його словами, Україна послідовно демонструє прагнення до миру та підтверджує готовність до повного і безумовного припинення вогню. Москва ж, навпаки, продовжує терористичні удари навіть у дні переговорів.

«Коли відбувався останній раунд переговорів, Росія засипала українські міста дронами та ракетами… Росія знає, що її позиція абсурдна: заявляти про серйозні наміри щодо миру, водночас зберігаючи максималістські вимоги й намагаючись бомбардуваннями змусити українських цивільних підкоритися», — підкреслив постпред.

Голланд також підтвердив, що Велика Британія продовжить усебічно підтримувати Україну — від постачання необхідного озброєння до посилення економічного тиску на Путіна.

Реклама

«Велика Британія продовжить підтримувати Україну та допомагати забезпечити її необхідним військовим обладнанням для захисту від російської агресії, одночасно підтримуючи економічний тиск на Путіна», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що більш-менш конструктивний раунд переговорів щодо американського «мирного плану» можливий не раніше середини січня.

Ми раніше інформували, що мирні зусилля Трампа розбилися об жорсткі вимоги Кремля й непохитність України, а Європейські союзники попереджають про небезпечну стратегію США.