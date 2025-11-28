Оракул Ленорман на 28 листопада 2025 року: точний прогноз для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © Pixabay

28 листопада — день, який буде насичений змінами настрою, несподіваними подіями та важливими підказками інтуїції. Оракул Ленорман працює через глибокі символи, які дозволяють побачити приховані процеси та краще зрозуміти, на що саме варто спрямувати увагу сьогодні. Для кожного знаку ці карти приносять свої повідомлення — від нових можливостей до необхідності обережності.

Дізнайтеся, яку карту отримує ваш знак і що це означає.

Гороскоп за знаками зодіаку на 28 листопада

Овен — Карта «Башта»

Сьогодні акцент на структурі, порядку та офіційних справах. Можливі контакти з установами або потреба ухвалити важливе, формальне рішення. Тримайте кордони.

Телець — Карта «Вуж»

День потребує обережності. Уникайте підозрілих пропозицій та не поспішайте довіряти словам інших. Інтуїція підкаже, де прихована маніпуляція.

Близнюки — Карта «Серце»

Емоційна відкритість, теплі зустрічі та гармонія. Можливі приємні звістки від близьких або невеликий романтичний імпульс. Слухайте серце.

Рак — Карта «Дерево»

День присвячений здоров’ю, відновленню сил та внутрішній стабільності. Час для повільних, але дуже правильних кроків.

Лев — Карта «Сонце»

Один із найуспішніших днів листопада. Чекайте визнання, результативності та натхнення. Ваші дії сьогодні будуть помітні та оцінені.

Діва — Карта «Ведмідь»

Впливові люди або структура підтримки відіграють важливу роль. Сила, впевненість і вміння відстояти свою позицію — ключові теми дня.

Терези — Карта «Клевер»

Маленька удача прийде саме тоді, коли потрібно. День підходить для легких рішень, швидких справ і спонтанних можливостей.

Скорпіон — Карта «Місяць»

Інтуїція на піку. Можливі творчі ідеї, глибокі емоції, а також визнання за вашу працю. Внутрішні процеси важливіші за зовнішні.

Стрілець — Карта «Собаки»

День дружби, підтримки та лояльності. Можлива допомога від людини, на яку ви не розраховували. Будьте відкритими до взаємності.

Козоріг — Карта «Хмари»

Невизначеність або хиткі настрої можуть трохи збити темп. Уникайте поспішних висновків — ситуація проясниться ближче до вечора.

Водолій — Карта «Лист»

Очікуйте повідомлення, листа або документ. Новини можуть бути важливими, хоча й несподіваними. Сьогодні варто уважно читати всі формулювання.

Риби — Карта «Якір»

День потребує зосередженості та стабільності. Успіх принесе дисципліна. Ви зможете укріпити свої позиції або завершити важливу справу.

Оракул Ленорман на 28 листопада підкреслює важливість уважності, інтуїції та чесного ставлення до власних потреб. Для одних знаків день принесе прорив, для інших — можливість зміцнити основи, а для декого стане часом емоційного очищення та взаємної підтримки. Довіряйте собі та діям, які сьогодні відчуваються правильними.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

