Оракул Ленорман на 28 ноября 2025: точный прогноз для всех знаков зодиака.

Оракул Ленорман / © Pixabay

28 ноября — день, который будет насыщен изменениями настроения, неожиданными событиями и важными подсказками интуиции. Оракул Ленорман работает через глубокие символы, которые позволяют увидеть скрытые процессы и лучше понять, на что стоит обратить внимание сегодня. Для каждого знака эти карты приносят свои сообщения от новых возможностей до необходимости осторожности.

Узнайте, какую карту получает ваш знак и что это значит.

Гороскоп по знакам зодиака на 28 ноября

Овен — Карта «Башня»

Сегодня акцент на структуре, порядке и официальных делах. Возможны контакты с учреждениями или необходимость принять важное, формальное решение. Держите границы.

Телец — Карта «Уж»

День нуждается в осторожности. Избегайте подозрительных предложений и не торопитесь доверять другим словам. Интуиция подскажет, где скрыта манипуляция.

Близнецы — Карта «Сердце»

Эмоциональная открытость, тёплые встречи и гармония. Возможны приятные известия от близких или небольшой романтический импульс. Слушайте сердце.

Рак — Карта «Дерево»

День посвящен здоровью, восстановлению сил и внутренней стабильности. Время медленных, но очень правильных шагов.

Лев — Карта «Солнце»

Один из самых успешных дней ноября. Ждите признания, результативности и вдохновения. Ваши действия будут заметны и оценены.

Дева — Карта «Медведь»

Влиятельные люди или структура поддержки играют немаловажную роль. Сила, уверенность и умение отстоять свою позицию – ключевые темы дня.

Весы — Карта «Клевер»

Маленькая удача придет именно тогда, когда нужно. День подходит для легких решений, скорых дел и спонтанных возможностей.

Скорпион — Карта "Луна"

Интуиция на пике. Возможны творческие идеи, глубокие эмоции, а также признание за ваш труд. Внутренние процессы важнее внешних.

Стрелец — Карта «Собаки»

День дружбы, поддержки и лояльности. Возможна помощь от человека, на который вы не рассчитывали. Будьте открыты к взаимности.

Козерог — Карта «Облака»

Неопределенность или шаткие настроения могут немного сбить темп. Избегайте поспешных выводов – ситуация прояснится ближе к вечеру.

Водолей — Карта «Письмо»

Ожидайте сообщение, письмо или документ. Новости могут быть важными, хоть и неожиданными. Сегодня следует внимательно читать все формулировки.

Рыбы — Карта «Якорь»

День нуждается в сосредоточенности и стабильности. Успех принесет дисциплину. Вы можете укрепить свои позиции или завершить важное дело.

Оракул Ленорман на 28 ноября подчеркивает важность внимательности, интуиции и честного отношения к собственным потребностям. Для одних знаков день принесет прорыв, для других – возможность укрепить основы, а для некоторых станет временем эмоционального очищения и взаимной поддержки. Доверяйте себе и действиям, которые сегодня чувствуют себя правильными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.