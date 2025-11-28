- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 652
- Время на прочтение
- 3 мин
Растительный гороскоп друидов на 28 ноября: Скорпионам – обновление, Девам – легкое мышление.
28 ноября природа дает знак замедлиться и прислушиваться к себе - растения в этот день помогут каждому зодиаку знака найти внутреннюю опору, спокойствие и новую энергию.
Это день тихой, но очень глубочайшей трансформации. 28 ноября мягко завершает осенний цикл, открывая простор для обновления. Растительные "карты" в этот день символически подсказывают, где найти силы, как принять важный выбор и на что обратить внимание в отношениях, эмоциях и делах.
Растительный гороскоп на 28 ноября 2025 года.
Овен — Розмарин дикий
Дикий розмарин обостряет чувство правильного времени. Вы легко заметите, когда действовать, а когда лучше отпустить ситуацию. День благоприятен для важных небольших решений.
Телец — Калина красная
Калина приносит тепло и стабильность. Сегодня стоит сосредоточиться на быту, собственном комфорте и заботе о себе. Домашние ритуалы принесут покой.
Близнецы — Вербена светлая
Светлая вербена пробуждает вдохновение. Вы можете получить интересную идею или найти новый подход к делу. Это день для лёгких, гибких решений.
Рак — Липа медовая
Медовая липа окутывает мягкостью и кротостью. Вам полезно побыть в тишине, уделить время семье или небольшим домашним радостям.
Лев — Роза чайна
Чайная роза открывает сердце и привносит красоту в любую ситуацию. Возможны приятные знакомства, внимание или хорошие новости. День подходит для творчества.
Дева — Мята перечная
Мята перечная освежает мысли и помогает найти спокойное решение. Хорошо заняться структуризацией дел или наведением порядка — это доставит удовольствие.
Весы — Фиалка лесная
Лесная фиалка возвращает равновесие и нежность. Избегайте громких разговоров, выберите спокойствие. То, что кажется сложным, смягчится само собой.
Скорпион — Бархатцы
Бархатцы символизируют обновление и защиту. Вы можете почувствовать потребность отпустить что-нибудь старое или провести честный внутренний разговор. Это день очищения.
Стрелец — Имбирь пряный
Пряный имбирь придает движению и энергии. Вы можете инициировать новый разговор, начать дело или вдохновенно продолжить незавершенное.
Козерог — Шалфей королевский
Королевский шалфей очищает и поддерживает внутренний порядок. Это день мудрых решений, когда вы можете завершить важный долгосрочный этап.
Водолей — Эвкалипт высокий
Высокий эвкалипт снимает напряжение и открывает новое мысленное пространство. Прогулка или смена обстановки принесет облегчение и новые идеи.
Рыбы — Лотос фиолетовый
Фиолетовый лотос дает вдохновение и усиливает интуицию. Вы почувствуете глубокую потребность в гармонии. День благоприятен для творчества, снов и мягких практик.
28 ноября – день мягкого завершения и плавного перехода. Позвольте себе двигаться медленно, делайте малое, но с любовью. Природа поддерживает каждый размеренный шаг.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
