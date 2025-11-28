Растительный гороскоп друидов на 28 ноября: Скорпионам – обновление, Девам – легкое мышление.

Растительный гороскоп друидов / © ТСН

Реклама

Это день тихой, но очень глубочайшей трансформации. 28 ноября мягко завершает осенний цикл, открывая простор для обновления. Растительные "карты" в этот день символически подсказывают, где найти силы, как принять важный выбор и на что обратить внимание в отношениях, эмоциях и делах.

Растительный гороскоп на 28 ноября 2025 года.

Овен — Розмарин дикий

Дикий розмарин обостряет чувство правильного времени. Вы легко заметите, когда действовать, а когда лучше отпустить ситуацию. День благоприятен для важных небольших решений.

Телец — Калина красная

Калина приносит тепло и стабильность. Сегодня стоит сосредоточиться на быту, собственном комфорте и заботе о себе. Домашние ритуалы принесут покой.

Реклама

Близнецы — Вербена светлая

Светлая вербена пробуждает вдохновение. Вы можете получить интересную идею или найти новый подход к делу. Это день для лёгких, гибких решений.

Рак — Липа медовая

Медовая липа окутывает мягкостью и кротостью. Вам полезно побыть в тишине, уделить время семье или небольшим домашним радостям.

Лев — Роза чайна

Чайная роза открывает сердце и привносит красоту в любую ситуацию. Возможны приятные знакомства, внимание или хорошие новости. День подходит для творчества.

Дева — Мята перечная

Мята перечная освежает мысли и помогает найти спокойное решение. Хорошо заняться структуризацией дел или наведением порядка — это доставит удовольствие.

Реклама

Весы — Фиалка лесная

Лесная фиалка возвращает равновесие и нежность. Избегайте громких разговоров, выберите спокойствие. То, что кажется сложным, смягчится само собой.

Скорпион — Бархатцы

Бархатцы символизируют обновление и защиту. Вы можете почувствовать потребность отпустить что-нибудь старое или провести честный внутренний разговор. Это день очищения.

Стрелец — Имбирь пряный

Пряный имбирь придает движению и энергии. Вы можете инициировать новый разговор, начать дело или вдохновенно продолжить незавершенное.

Козерог — Шалфей королевский

Королевский шалфей очищает и поддерживает внутренний порядок. Это день мудрых решений, когда вы можете завершить важный долгосрочный этап.

Реклама

Водолей — Эвкалипт высокий

Высокий эвкалипт снимает напряжение и открывает новое мысленное пространство. Прогулка или смена обстановки принесет облегчение и новые идеи.

Рыбы — Лотос фиолетовый

Фиолетовый лотос дает вдохновение и усиливает интуицию. Вы почувствуете глубокую потребность в гармонии. День благоприятен для творчества, снов и мягких практик.

28 ноября – день мягкого завершения и плавного перехода. Позвольте себе двигаться медленно, делайте малое, но с любовью. Природа поддерживает каждый размеренный шаг.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.