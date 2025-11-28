Рослинний гороскоп друїдів на 28 листопада: Скорпіонам — оновлення, Дівам — легке мислення

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Це день тихої, але дуже глибокої трансформації. 28 листопада м’яко завершує осінній цикл, відкриваючи простір для оновлення. Рослинні “карти” цього дня символічно підказують, де знайти сили, як ухвалити важливий вибір і на що звернути увагу у стосунках, емоціях та справах.

Рослинний гороскоп на 28 листопада 2025 року

Овен — Розмарин дикий

Дикий розмарин загострює відчуття правильного часу. Ви легко помітите, коли діяти, а коли краще відпустити ситуацію. День сприятливий для важливих невеликих рішень.

Телець — Калина червона

Калина приносить тепло й стабільність. Сьогодні варто зосередитися на побуті, власному комфорті та турботі про себе. Домашні ритуали принесуть спокій.

Близнята — Вербена світла

Світла вербена пробуджує натхнення. Ви можете отримати цікаву ідею або знайти новий підхід до справи. Це день для легких, гнучких рішень.

Рак — Липа медова

Медова липа огортає м’якістю й лагідністю. Вам корисно побути в тиші, приділити час сім’ї або невеликим домашнім радощам.

Лев — Троянда чайна

Чайна троянда відкриває серце й привносить красу в будь-яку ситуацію. Можливі приємні знайомства, увага або гарні новини. День підходить для творчості.

Діва — М’ята перцева

М’ята перцева освіжає думки й допомагає знайти спокійне рішення. Добре зайнятись структуризацією справ або наведенням порядку — це принесе задоволення.

Терези — Фіалка лісова

Лісова фіалка повертає рівновагу й ніжність. Уникайте гучних розмов, оберіть спокій. Те, що здається складним, пом’якшиться само по собі.

Скорпіон — Чорнобривці

Чорнобривці символізують оновлення й захист. Ви можете відчути потребу відпустити щось старе або провести чесну внутрішню розмову. Це день очищення.

Стрілець — Імбир пряний

Пряний імбир додає руху та енергії. Ви можете ініціювати нову розмову, розпочати справу або натхненно продовжити незавершене.

Козоріг — Шавлія королівська

Королівська шавлія очищує і підтримує внутрішній порядок. Це день мудрих рішень, коли ви можете завершити важливий довгостроковий етап.

Водолій — Евкаліпт високий

Високий евкаліпт знімає напруження й відкриває новий простір для думок. Прогулянка або зміна обстановки принесе полегшення та нові ідеї.

Риби — Лотос фіолетовий

Фіолетовий лотос дає натхнення і підсилює інтуїцію. Ви відчуєте глибоку потребу в гармонії. День сприятливий для творчості, снів і м’яких практик.

28 листопада — день м’якого завершення й плавного переходу. Дозвольте собі рухатись повільно, робіть мале, але з любов’ю. Природа підтримує кожен спокійний крок.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

