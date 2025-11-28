Кому з китайських знаків 28 листопада пощастить у коханні: шістка фаворитів дня

Китайський гороскоп / © AP

П’ятниця, що проходить під впливом Металевого Бика, обіцяє спокій і стабільність у стосунках. У поєднанні з Місяцем Вогняної Свині та роком Дерев’яної Змії цей день сприяє відвертим розмовам, теплим почуттям і жестам, які мають справжнє значення. Астрологи зазначають: 28 листопада стане часом, коли шість знаків тварин відчують посилену любовну та емоційну удачу.

Про це повідомило видання Yourtango.

Бик

Ви перебуваєте у центрі енергії дня — стовп Металевого Бика підсилює вашу врівноваженість і внутрішню силу. Люди реагуватимуть на вашу присутність спокійно й тепліше, ніж зазвичай. Можливі знаки уваги, які матимуть конкретний підтекст: повідомлення, запрошення або щирий жест. День акцентує на любові, що ґрунтується на повазі й відчутті безпеки.

Свиня

Ваша емоційна м’якість робить вас привабливими у найкращому сенсі. Люди легко відкриваються перед вами, бо відчувають щирість і відсутність масок. Для тих, хто у стосунках, день принесе легку близькість без драм. Самотні можуть несподівано зустріти людину, з якою буде комфортно вже з першої розмови. Енергія дня сприяє почуттям, що розвиваються рівно та природно.

Змія

Ваша інтуїція сильно загостриться. Ви добре відчуваєте, кому можна довіряти, а кому — ні. Це робить ваші слова впевненими, але не різкими, і саме такий баланс притягує оточення. Можлива поява симпатії з боку того, хто цінує вашу чесність та глибину. Стосунки, які розвиваються сьогодні, матимуть стабільний фундамент.

Щур

Ваші думки й наміри нарешті можуть перейти у дію. День підсилює ваш природний шарм, і люди відчувають це навіть на відстані. Може з’явитися раптова відвертість у розмові, на яку ви не розраховували, або ніжний жест від того, хто давно спостерігає збоку. Удача працює через природність і щирість.

Кінь

Ви сьогодні незвично врівноважені. Ця заземлена енергія допоможе вам зосередитися на важливому та краще зрозуміти емоції тих, хто поруч. Можливе прояснення ситуації у стосунках або отримання підтримки, на яку ви давно чекали. Успіх у коханні виявиться у простій, але дуже чесній взаємодії.

Коза

Ваше серце стає відкритішим, і це привертає саме тих людей, які здатні дати тепло, а не поверхневу увагу. Самотнім варто звернути увагу на неспішні знайомства: вони можуть мати потенціал. У стосунках зросте відчуття взаємної підтримки та тихого розуміння без зайвих слів.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 28 листопада — день, коли легко стати жертвою агресії та шахрайства, але, дослухавшись до рекомендацій зірок, можна цього уникнути.