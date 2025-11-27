ТСН у соціальних мережах

229
2 хв

Шість китайських знаків зодіаку, що привернуть великий успіх 27 листопада

У четвер удача супроводжуватиме шість китайських знаків зодіаку. День видалення Металевого Щура відкриє нові можливості.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Китайський гороскоп

Китайський гороскоп / © AP

У четвер, 27 листопада, шість знаків китайського зодіаку отримають потужний приплив удачі та ясності. День позбавлення від Металевого Щура допомагає звільнитися від емоційного та практичного «багажу», а поєднання Місяця Вогняної Свині та року Дерев’яної Змії додає щирості, інтуїції та тепла. Для багатьох цей день стане не виставою, а справжнім перезавантаженням — з правильними людьми, правильними рішеннями та несподіваними можливостями.

Про це повідомило видання Yourtango.

  • Щур

Це ваш день: енергія Металевого Щура загострює увагу й допомагає відсікти зайве. Коли позбудетесь однієї затяжної тривоги чи очікування, удача відкриється миттєво. Можлива емоційна або фінансова перемога — через розмову, новину чи підтримку, яку ви давно чекали.

  • Свиня

Ви скинете напругу, яка вам не належить. Чиясь доброта чи щирість поверне впевненість, а разом із нею — й удачу. Ситуація, що довго не давала спокою, стане зрозумілішою. Коли перестанете надмірно аналізувати, рішення прийдуть самі.

  • Дракон

Ви звільнитесь від тиску «триматися за всіх». Варто лише відпустити роль рятівника — і з’являться підтримка, можливість чи підтвердження, на яке ви не розраховували. Ваші інстинкти сьогодні особливо точні.

  • Мавпа

Четвер допоможе вирватися з рутини та побачити ситуацію чіткіше. Коли зникнуть сумніви, розмова складеться вдало, а плани зрушать з місця. Удача прийде й через спілкування: правильні люди подарують потрібний заряд енергії.

  • Кінь

Це шанс відпустити старі очікування, які тиснули непомітно. Після цього можливі приємні зміни — фінансові, емоційні або у ставленні людей поруч. Атмосфера Дня подяки буде спокійнішою, а невеликий теплий момент залишиться з вами надовго.

  • Коза

Ви впорядкуєте думки — і саме це принесе удачу. Ситуація стане простішою, план стабілізується, а напруга зменшиться. День завершиться відчуттям підтримки та впевненості, на яке ви давно чекали.

Нагадаємо, астрологи попередили, що 27 листопада — час, коли необхідно проводити роботу над помилками, виявляючи скоєні хиби, щоб більше до них не повертатися.

