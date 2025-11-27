- Дата публікації
Три знаки зодіаку, яким зроблена сьогодні стрижка принесе користь
День оновлення, коли на зміну колишній енергії, що вичерпується, приходить нова, сильна і продуктивна. Можна закінчувати старі справи, "закривати" черговий життєвий етап і ставити крапки над "і" у стосунках, що віджили своє.
Зірки рекомендують також «оновити» свою зовнішність, особливо це стосується волосся, яке можна — і потрібно! — стригти.
Сьогодні, 27 листопада, стрижку рекомендується робити всім знакам зодіаку, але трьом із них вона принесе користь.
Рак
Ракам — особливо тим із них, хто давно не міняв зачіску, — рекомендується зробити стрижку, до того ж, що коротшою вона буде, то краще. Так представники — і представниці — знака отримають потужний потік енергії, що уможливить сприятливі життєві зміни.
Терези
Терезам необов’язково змінювати зачіску радикально — цілком достатньо буде зрізати посічені кінчики — астрологи запевняють, що в такому разі вони почуватимуться ліпше й позбудуться недуг, які докучають їм останнім часом.
Скорпіон
Скорпіонам можна як зробити стрижку, так і просто зрізати частину волосся, підрівнявши його край. У будь-якому разі разом із відрізаними смугами з життя представників знака піде негатив, який у ньому накопичився, а отже, представники знака оптимістичніше дивитимуться на світ.
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24–30 листопада