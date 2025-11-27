Три знаки зодіаку, яким зроблена сьогодні стрижка принесе користь

Гороскоп / © Credits

Зірки рекомендують також «оновити» свою зовнішність, особливо це стосується волосся, яке можна — і потрібно! — стригти.

Сьогодні, 27 листопада, стрижку рекомендується робити всім знакам зодіаку, але трьом із них вона принесе користь.

Рак

Ракам — особливо тим із них, хто давно не міняв зачіску, — рекомендується зробити стрижку, до того ж, що коротшою вона буде, то краще. Так представники — і представниці — знака отримають потужний потік енергії, що уможливить сприятливі життєві зміни.

Терези

Терезам необов’язково змінювати зачіску радикально — цілком достатньо буде зрізати посічені кінчики — астрологи запевняють, що в такому разі вони почуватимуться ліпше й позбудуться недуг, які докучають їм останнім часом.

Скорпіон

Скорпіонам можна як зробити стрижку, так і просто зрізати частину волосся, підрівнявши його край. У будь-якому разі разом із відрізаними смугами з життя представників знака піде негатив, який у ньому накопичився, а отже, представники знака оптимістичніше дивитимуться на світ.

