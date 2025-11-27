Астрологічний прогноз на 27 листопада

Птах Фенікс / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ — як старих, так і нових, головне — докласти до роботи над ними необхідних зусиль.

Символ дня: Птах Фенікс.

Реклама

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: олівін, гранатит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують відкладеними в часі ускладненнями, необхідно без зволікання звернутися до лікаря.

Харчування дня: за свіжістю і якістю продуктом необхідно стежити завжди, але сьогодні — через небезпеку харчового отруєння — особливо.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на вирішення побутових проблем.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися пророчими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: важливо звертати увагу на знаки, які сьогодні посилатиме Всесвіт.

Цитата дня: «Я відчуваю відразу до тих, хто вважає, що непокора є сміливість, а викриття чужих таємниць — правдивість» (Конфуцій).

Реклама

Читайте також: