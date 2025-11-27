ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 27 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Птах Фенікс

Птах Фенікс / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ — як старих, так і нових, головне — докласти до роботи над ними необхідних зусиль.

Символ дня: Птах Фенікс.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: олівін, гранатит.

За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують відкладеними в часі ускладненнями, необхідно без зволікання звернутися до лікаря.

Харчування дня: за свіжістю і якістю продуктом необхідно стежити завжди, але сьогодні — через небезпеку харчового отруєння — особливо.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на вирішення побутових проблем.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися пророчими, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: важливо звертати увагу на знаки, які сьогодні посилатиме Всесвіт.

Цитата дня: «Я відчуваю відразу до тих, хто вважає, що непокора є сміливість, а викриття чужих таємниць — правдивість» (Конфуцій).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie