Астрологічний прогноз на 27 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ — як старих, так і нових, головне — докласти до роботи над ними необхідних зусиль.
Символ дня: Птах Фенікс.
Стихія дня: Вогонь, Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: олівін, гранатит.
За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують відкладеними в часі ускладненнями, необхідно без зволікання звернутися до лікаря.
Харчування дня: за свіжістю і якістю продуктом необхідно стежити завжди, але сьогодні — через небезпеку харчового отруєння — особливо.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на вирішення побутових проблем.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися пророчими, тому не варто їх ігнорувати.
Табу дня: важливо звертати увагу на знаки, які сьогодні посилатиме Всесвіт.
Цитата дня: «Я відчуваю відразу до тих, хто вважає, що непокора є сміливість, а викриття чужих таємниць — правдивість» (Конфуцій).
