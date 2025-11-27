ТСН у соціальних мережах

Політика
126
3 хв

Росія ніколи не планувала підписувати власний 28-пунктний «мирний план»: політолог назвав причини

Кремль розглядав документ лише як інструмент тиску та ніколи не мав наміру його дотримуватися.

Ігор Бережанський
Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Associated Press

Росіяни з самого початку не мали наміру втілювати план із 28 пунктів, який вони ж і передали США як можливу основу для переговорів.

Про це в етері телеканалу Еспресо заявив політолог і експерт-міжнародник Максим Несвітайлов.

«На тлі серйозного корупційного скандалу в Україні, політичної турбулентності й ослаблення підтримки Зеленського, а також того, як діяли Сполучені Штати на початку, Росія не демонструвала реальної зацікавленості у втіленні цього плану. Тепер ми знаємо, що саме Москва його й написала, і це лише підтверджує: вони не планували його виконувати», — зазначив він.

За словами експерта, цей документ був радше інструментом шантажу, який мав змусити Україну сісти за стіл переговорів або поставити її в украй складне становище.

«Путін міг вийти й заявити: „Ось чудовий план Дональда Трампа“. Так його називали в медіа. Сказати: „Підписуємо в такому вигляді — і завтра маємо мир“. А для Росії це була фантастична угода. Або ж заявити: „Не підписуємо — і тоді не розмовляємо“. І тиск з боку США був би колосальним», — пояснив Несвітайлов.

Експерт зауважив, що, попри всі ризики, частина українців могла б підтримати такий варіант миру, якби їм пообіцяли миттєве припинення війни. Однак навіть така «угода», за його словами, не задовольнила б Кремль.

«Росія цього не зробила з однієї простої причини: їх не влаштовував навіть такий ганебний для нас мир. Вони прагнуть значно більшого. Це екзистенційна війна, яка ведеться на знищення», — наголосив Несвітайлов.

Він підкреслив, що диктатор Путін має на меті повністю знищити українську державність і витіснити все українське з окупованих територій.

«Якщо хтось не розуміє, що відбувається в окупації, варто подивитися доступні матеріали. Там люди можуть опинитися на підвалі просто за одне українське слово», — підкреслив експерт.

На його думку, у США багато політиків не усвідомлюють природи цієї війни.

«Там є люди, які навіть слово „екзистенційний“ не знають, то як вони можуть збагнути цю війну? Тому Джей Ді Венс і виходить з абсурдними заявами про те, що можна „просто перестати стріляти й почати торгувати“. Хочеться запитати: а після терактів 9/11 чому США не почали просто торгувати з Афганістаном чи Іраком? Чому не робили культурні обміни з Аль-Каїдою?» — сказав він.

Наприкінці Несвітайлов додав, що друга причина, яка визначає поведінку РФ, пов’язана безпосередньо з інтересами Китаю.

