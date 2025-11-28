ТСН у соціальних мережах

264
1 хв

Магнітна буря 28 листопада: яка буде її потужність

Ймовірне підвищення індексу геомагнітних збурень до рівнів G1–G2.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 28 листопада, очікується потужна магнітна буря - червоного рівня - К-індекс 6.

Про це повідомили meteoagent та Британська геологічна служба.

Зростання магнітної активності, спричинене наслідками недавніх сонячних спалахів, які можуть досягти Землі. Швидкість сонячного вітру наразі підвищена. Існує ймовірність активних інтервалів протягом, а потім сонячний вітер поступово зменшується до фонових рівнів.

За оцінками фахівців, цього дня ймовірне підвищення індексу геомагнітних збурень до рівнів G1–G2.

Магнітна буря 28 листопада. Фото: meteoagent

Магнітна буря 28 листопада. Фото: meteoagent

Магнітні бурі здатні впливати на організм людини протягом кількох днів - як до її початку, так і після її завершення. Найбільше піддаються впливу метеозалежні, люди з хронічними захворюваннями або ті, хто перебуває під впливом стресу.

Як повідомлялося, нове міжнародне дослідження, два прості продукти можуть стати справжньою підтримкою для організму.

264
