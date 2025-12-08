Поддержка Украины: европейские лидеры определили ключевые решения на "критическом этапе"

Европейские лидеры в резиденции британского премьера / © скриншот с видео

Европейские лидеры, прибывшие в резиденцию британского премьера Кира Стармера, сделали краткие заявления для печати.

Об этом пишут «Новини.LIVE».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер описал текущие переговоры как «критический этап стремления к миру»: «Вопросы, касающиеся Украины — это вопрос самой Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил союзников за организацию встречи: «Вещи, которые сегодня очень важны, это… единство между Европой, Украиной и США. Считаю, что очень важно организовать подобные встречи».

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал влияние последних санкций на экономику РФ и выразил поддержку Украине: «Российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций. Мы все поддерживаем Украину и все поддерживаем мир».

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что он «скептически относится к некоторым деталям в поступающих из США документах», и добавил, что именно поэтому лидеры собрались сегодня: «Это может быть решающее время для всех нас, поэтому мы пытаемся продолжать нашу поддержку Украины… судьба этой страны — Украины — это судьба Европы».

Напомним, представители Украины встретились с командой Трампа в США, где обсудили варианты предложений относительно окончания войны.