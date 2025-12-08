- Дата публикации
У Путина хватит денег: эксперты из Берлина сказали, сколько Кремль готов воевать в Украине
Санкции и поддержка Украины Западом может сократить войну России до 18 месяцев.
Время работает против главы Кремля Владимира Путина. У Москвы осталось средств всего на 12-18 месяцев войны.
Об этом сказал эксперт по российской внешней политике Александр Габуев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, пишет BILD со ссылкой на Handelsblatt.
«Дополнительные санкции могли бы сократить этот срок», — заявил Габуев в комментарии для издания.
Эксперт объясняет, хотя президент США Дональд Трамп и стремится к окончанию войны, пока он почти не оказывает давления на Путина.
«Поэтому россияне считают, что у них есть еще время, и что переговоры можно дальше затягивать», — говорит он.
Путин, по словам Габуева, по-прежнему настаивает на «чрезвычайно далеко идущих требованиях», от которых не собирается отказываться.
Чтобы сделать войну для Кремля финансово непосильной, эксперт советует дополнительно усилить санкции и гораздо строже применять уже введенные ограничения. В частности, Китаю, Индии и ОАЭ нельзя разрешать безнаказанно обходить санкции и покупать российскую нефть.
«Это должно происходить каждый день и очень последовательно. Сейчас этого очевидно недостаточно», — отмечает специалист.
Если в то же время Украина будет продолжать получать оружие и финансовую поддержку, то, по мнению Габуева, срок войны можно сократить до менее 18 месяцев.
Между тем немецкий военный эксперт Карло Масала в разговоре с BILD высказал гораздо более осторожную позицию.
«К прогнозам, где называются конкретные сроки, я отношусь очень осторожно. Сейчас никто не может уверенно сказать, какие финансовые и политические резервы Россия еще может мобилизовать или захочет мобилизовать», — сказал Масала.
Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает получить информацию о результатах консультаций США и Украины по мирному плану.
Между тем, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым закончили свой визит в США.