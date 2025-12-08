Путин отверг "спасительную соломинку" Трампа: как РФ поплатится за отказ от мирного плана

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

Президент России Владимир Путин отказался принять мирное соглашение, предложенное президентом США Дональдом Трампом, которое вознаграждало российскую агрессию и подрывало НАТО. Этот отказ, обусловленный неоимперскими фантазиями, ускоряет экономический и геополитический коллапс РФ.

Об этом говорится в статье The Guardian.

«Путин должен был принять соглашение Трампа. Теперь российская экономика на грани коллапса может привести к его падению», — отмечается в публикации.

Путин последовательно уничтожает собственное государство. Развязанная им война против Украины превратилась для России в экономическую, финансовую, политическую и гуманитарную катастрофу, которая только набирает обороты. Трамп — другая угроза национального масштаба — на прошлой неделе по не совсем прозрачным причинам протянул российскому диктатору спасительную соломинку. Но Путин ее проигнорировал. Эти двое недальновидных политиков, кажется, достойны друг друга.

В Москве Путину предлагали мирное соглашение, которое фактически поощряло российскую агрессию, передавая ей большие части украинской территории, ослабляя суверенитет Киева и снижая его способность обороняться в будущем. Если бы Трамп смог его навязать, это привело бы к расколу между США и Европой, могло бы фатально подорвать НАТО, восстановило бы российскую экономику, находящуюся в изоляции, и, вероятно, вызвало бы падение власти президента Украины Владимира Зеленского. Для Кремля это — стратегические цели.

Почему Путин отказался от мирного соглашения Трампа?

Однако Путин, руководствуясь неоимперскими амбициями и заботой о собственном «наследии», отказался, сказав «нет». Он убежден, что может получить гораздо больше, продолжая войну. Более того, он смог навязать Трампу мысль, что победа России якобы гарантирована, а настоящими «подстрекателями войны» являются европейские союзники. Однако эта логика держится на иллюзиях.

Экономические проблемы России

Факты свидетельствуют об обратном: почти четыре года спустя российская армия так и остается погрязшей в донбасских окопах и морозах, а внутри страны ситуация стремительно ухудшается.

После двух лет роста, вызванного прежде всего увеличением военных расходов, доходы России от нефти и газа — обеспечивающие до половины госбюджета — сократились на 27% в годовом измерении, и рецессия уже кажется неизбежной. Инфляция достигла 8%, ставки превысили 16%. Дефицит бюджета расширяется, более половины суверенного фонда уже потрачено с 2022-го, государственные монополии накопили огромные долги, внешние инвестиции резко уменьшились, импорт стратегических товаров вырос в цене на 122%, налоги для населения растут — все ради продолжения войны.

И это только начало. Украина бьет по слабым местам российской экономики — НПЗ, трубопроводам и «теневому флоту» танкеров, транспортирующих нелегальную нефть. На прошлой неделе в результате удара морского дрона в Черном море загорелся уже третий танкер. Украинские атаки регулярно поражают энергетические объекты глубоко в России, вызывая хаос и дефицит топлива. В то же время «Роснефть» и «Лукойл» страдают от оттока азиатских покупателей, которые пытаются избежать вторичных санкций США.

Россия теряет внешнее влияние

На фоне экономического провала Россия стремительно теряет и внешнеполитическое влияние. Застряв в Украине, Москва бессильно наблюдала, как Сирия — один из ключевых союзников — начала сближение с Западом, а Иран подвергся атакам США и Израиля. Теперь и Венесуэла тщетно ищет российской поддержки. Отношения с Китаем претерпели изменения: униженная Россия превратилась в зависимого младшего партнера. Во время недавнего визита в Индию Путин выглядел слабо — страна под давлением США больше не покупает российскую нефть.

Потери России на фронте и военные расходы

Утверждение о том, что «Россия побеждает», основывается на мнимых успехах на фронте. Советник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что недавние продвижения якобы «положительно повлияли» на переговоры в Москве. Но это — самообман. Достижения минимальны. Несмотря на внезапное масштабное нападение и огромное преимущество в ресурсах, Путин не смог покорить Украину, о чем свидетельствуют колоссальные потери: более 280 тыс. убитых и раненых только за первые восемь месяцев 2025 года, а общие потери приближаются к миллиону.

Автор статьи задает вопрос о том, сколько россияне еще выдержат правление своего диктатора, массового убийцы, отравителя из Солсбери и обвиняемого в военных преступлениях, который игнорирует все мирные инициативы и уже угрожает войной Европе? Этот вопрос становится все более острым. Готовность Путина жертвовать жизнями граждан очевидна: показательные «подъемные» и выплаты семьям погибших, которыми заманивают людей из бедных регионов, а средняя продолжительность жизни этих добровольцев на передовой — всего 12 дней. К тому же компенсации урезали из-за недостатка средств.

Эти программы «кровавых денег» свидетельствуют о равнодушии Кремля к многолетней бедности и демографическому кризису.

Еще одна причина для Путина держаться за войну

Независимый журналист Алексей Ковалев отмечает: «Военные расходы временно маскируют десятилетия запущенности, обеспечивая социальную мобильность через мясорубку». Когда боевые действия завершатся, может вспыхнуть «огромный социальный кризис», и Кремль этого боится, поэтому подавляет любое сопротивление. Для Путина это еще одна причина держаться за войну. Однако именно эти преступления против собственного народа могут стать концом его правления.

В отчете экспертов Лондонской школы экономики Against the Clock: Why Russia’s War Economy is Running out of Time отмечается, что хоть у 20% россиян доходы и «значительно улучшились», общество стало глубоко разделенным.

«У большинства россиян реальные доходы упали на 16%-42%», — говорится в документе.

Авторы указывают на возможное усиление «внутриэлитарных и внутрирежимных» конфликтов, как это было во время мятежа «Вагнера» в 2023 году.

Пришло время, чтобы Трамп отошел в сторону

Очередной провал американского посредничества снова осветил абсурдность «стратегии» Трампа в отношении Украины. Попустительство России, атаки на Зеленского и блокирование поставок оружия подорвали позицию Киева. Эгоистическое желание президента США выступить «миротворцем» и заработать, назначение родственников и друзей неопытными переговорщиками и попытки устранить Европу только играют на руку Кремлю.

По мнению автора статьи, вмешательство Трампа продолжает войну. Пришло время, чтобы он отошел в сторону, прежде чем нанесет еще больший вред. Европа и НАТО должны усилить поддержку Украины: предоставить больше оружия, использовать замороженные российские активы для кредитов, жестко придерживаться энергетических санкций, решительно реагировать на кибератаки и саботаж и демонстрировать несокрушимое единство в противодействии путинскому террору.

В материале отмечается, что Россия слишком велика, чтобы упасть. Ее история сопротивления показывает, что она способна выстоять. Но Путин — нет. Он проиграет. И рано или поздно, как и цари и диктаторы прошлого, та самая «вечная Россия», которой диктатор так манипулирует, сотрет его из собственной истории.

Напомним, экс-посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что переговоры администрации Трампа по окончанию войны не приблизили Украину к миру, поскольку 28-пунктный мирный план был «полон подарков» для Путина, который просто «присвоил себе уступки» и попросил еще. Макфол считает, что невозможно договориться о мире, разговаривая только с одной стороной. Дипломат предложил четыре ключевых пункта для изменения стратегии США.

К слову, Путин во время визита в Индию подписал соглашения о бесперебойных поставках топлива. Критики считают, что это соглашение рискует поссорить Путина с Трампом в решающий для украинской дипломатии момент. Тем временем Ушаков заявляет, что Москва и Вашингтон достигают прогресса в мирных переговорах и РФ готова сотрудничать с нынешней администрацией.