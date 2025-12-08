ТСН в социальных сетях

Дата публикации
"Быстрее, быстрее, быстрее": США давят на Украину, требуя подписать мирное соглашение

По словам источников, Украина «не может согласиться на все» в мирном соглашении без проработки деталей, но испытывает мощное давление от американской стороны.

Ирина Лабьяк
Флаги Украины и США

Флаги Украины и США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Дополнено новыми материалами

США давят на Украину, требуя как можно скорее подписать мирное соглашение с Россией. При этом в переговорах остается самый проблемный вопрос — территории.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на AFP.

Знакомый с переговорами чиновник сказал, что вопрос территории остается «самым проблемным» на переговорах по прекращению российско-украинской войны.

Территория — «самый проблемный вопрос. Путин не хочет заключать соглашение без территории. Поэтому они ищут любые варианты, чтобы обеспечить отказ Украины от территории», — сказал чиновник.

«Американцы давят, типа „быстрее, быстрее, быстрее“, — добавил источник, заявив, что Украина «не может согласиться на все, не прорабатывая детали».

Напомним, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов завершили многодневный визит в США, где работали с командой президента Дональда Трампа. Украинская делегация стремилась получить исчерпывающую информацию о переговорах американской делегации в Москве и собрать все актуальные проекты предложений по мирному соглашению.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры по мирной инициативе от США остаются разделенными из-за вопроса территорий.

