Трамп может отказаться от мирного процесса в отношении Украины: что сказал старший сын президента США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что США могут отказаться от участия в усилиях, направленных на достижение мира в Украине.

Об этом Дональд Трамп-младший сказал в интервью ведущей мировых новостей Yalda Hakim во время выступления на мероприятии в Катаре.

На прямой вопрос, может ли президент США отойти от вопроса Украины, Трамп-младший ответил утвердительно, однако кое-что добавил.

Реклама

Я думаю, что он может. Хорошо в моем отце и уникально в моем отце — вы никогда не знаете, что он сделает. Он непредсказуем», — сказал старший сын Трампа.

Проведя параллель с объявленной его отцом «войной» против наркокартелей, он заявил, что банды, завозящие в США нелегальные наркотики, составляют «гораздо более серьезную и непосредственную угрозу для Америки, чем что-либо происходящее в Украине или России».

Хотя, по его словам, он не считает, что Украина будет «оставлена», он подчеркнул, что «американское общество не имеет аппетита к бесконечным войнам и дальнейшему финансированию украинских военных усилий».

Напомним, Кит Келлог — спецпредставитель Дональда Трампа, заявил, что соглашение по Украине выходит на финишную прямую. Однако нерешенными остаются территориальные вопросы, в первую очередь относительно Донбасса и Луганской области, а также частей Запорожской и Херсонской областей и контроля на ЗАЭС.