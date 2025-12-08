- Дата публикации
Российские войска продвинулись в Мирнограде: DeepState сообщает об изменениях на фронте
Аналитический проект DeepState фиксирует новое продвижение российских оккупационных войск в Донецкой области.
В сообщении говорится: враг смог продвинуться вблизи Екатериновки, а также в черте города Мирноград.
Об этом пишет аналитический проект DeepState.
Подробности о характере продвижения и текущих позиций сторон уточняются.
Мирноград остается одной из самых горячих точек на Покровско-Мирноградском направлении, где продолжаются интенсивные бои и постоянные попытки противника улучшить свои тактические позиции.
Группа войск «Восток», отвечающая за оборону агломерации, сообщила 3 декабря, что в Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских солдат на подходе к городу.
«Организуются дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград для бесперебойного обеспечения наших подразделений всем необходимым», — написали в ведомстве.
О том, что Мирноград сейчас как никогда близок к окружению, заявили также аналитики DeepState.