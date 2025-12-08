- Дата публикации
Число раненых растет: что известно о последствиях атаки на Запорожье и Вольнянск
Среди пострадавших тяжелые и средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь, в регионе идет воздушная тревога.
В результате российского удара по Запорожью и Вольнянскому количество раненых продолжает расти. На сегодня известно уже о 15 пострадавших.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По информации медиков, людей с осколочными ранениями, переломами и взрывными травмами доставили в местные больницы.
Четверо находятся в тяжелом состоянии, еще шесть — средняя тяжесть. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что сегодня, 8 декабря, в Запорожье прогремели два взрыва.