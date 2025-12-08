Число раненых растет: что известно о последствиях атаки на Запорожье и Вольнянск

Число раненых после российского удара по Запорожью возросло / © Facebook / Запорожская ОВА

Реклама

В результате российского удара по Запорожью и Вольнянскому количество раненых продолжает расти. На сегодня известно уже о 15 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По информации медиков, людей с осколочными ранениями, переломами и взрывными травмами доставили в местные больницы.

Реклама

Четверо находятся в тяжелом состоянии, еще шесть — средняя тяжесть. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, в Запорожье прогремели два взрыва.