Война
Число раненых растет: что известно о последствиях атаки на Запорожье и Вольнянск

Среди пострадавших тяжелые и средней тяжести. Медики оказывают необходимую помощь, в регионе идет воздушная тревога.

Кирилл Шостак
Число раненых после российского удара по Запорожью возросло

Число раненых после российского удара по Запорожью возросло / © Facebook / Запорожская ОВА

В результате российского удара по Запорожью и Вольнянскому количество раненых продолжает расти. На сегодня известно уже о 15 пострадавших.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

По информации медиков, людей с осколочными ранениями, переломами и взрывными травмами доставили в местные больницы.

Четверо находятся в тяжелом состоянии, еще шесть — средняя тяжесть. Всем раненым оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что сегодня, 8 декабря, в Запорожье прогремели два взрыва.

