Погиб пилот самолета Су-27 Евгений Иванов: детали

При выполнении боевого задания на восточном направлении фронта погиб военный летчик — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Трагедия произошла сегодня, 8 декабря 2025 года, около полудня. Военнослужащий погиб в бою, пилотируя самолет Су-27. Пока обстоятельства гибели подполковника Иванова Евгения Витальевича выясняются.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота», — сообщили в Воздушных Силах.

Напомним, в Днепропетровской области два района были атакованы врагом. Погиб 12-летний мальчик.

Также сообщалось, что на войне погиб Василий Хомко — экс-режиссер «Орла и Решки». Он сменил камеру на оружие, чтобы защищать Украину, и погиб в бою. Церемония прощания с воином состоялась 5 декабря.