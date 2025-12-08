- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 16k
- Время на прочтение
- 1 мин
Погиб пилот самолета Су-27 Евгений Иванов: детали
При выполнении задания на Су-27 погиб подполковник Евгений Иванов.
При выполнении боевого задания на восточном направлении фронта погиб военный летчик — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Иванов Евгений Витальевич.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Трагедия произошла сегодня, 8 декабря 2025 года, около полудня. Военнослужащий погиб в бою, пилотируя самолет Су-27. Пока обстоятельства гибели подполковника Иванова Евгения Витальевича выясняются.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким пилота», — сообщили в Воздушных Силах.
Напомним, в Днепропетровской области два района были атакованы врагом. Погиб 12-летний мальчик.
Также сообщалось, что на войне погиб Василий Хомко — экс-режиссер «Орла и Решки». Он сменил камеру на оружие, чтобы защищать Украину, и погиб в бою. Церемония прощания с воином состоялась 5 декабря.