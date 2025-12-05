Обстрел Днепропетровщины: погиб ребенок

Последствия атаки / © Getty Images

Реклама

В Днепропетровской области два района были атакованы врагом. Погиб 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Владислав Гайваненко.

«На Синельниковщине российские войска попали БпЛА по Васильковской громаде. Погиб 12-летний мальчик. Пострадали женщина 37 лет и 39-летний мужчина. Они получили необходимую медицинскую помощь. Возник пожар. Разрушен частный дом, еще один поврежден», — уточнил он.

Реклама

Страдали также Никополь, Марганецкая, Покровская громады. Минно-взрывной травмы получил 70-летний местный житель. Повреждены два частных дома, пять многоквартирных домов, разбитый автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Херсоне в результате вражеской атаки погибла 6-летняя девочка. Она получила травмы, врачи не смогли ее спасти.