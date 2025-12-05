Обстріл Дніпропетровщини: загинула дитина

Наслідки атаки / © Getty Images

У Дніпропетровській області два райони були атаковані ворогом. Загинув 12-річний хлопчик.

Про це повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

«На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений», — уточнив він.

Потерпали також Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні внаслідок ворожої атаки загинула 6-річна дівчинка. Вона отримала травми, лікарі не змогли її врятувати.