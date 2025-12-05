В Україні виявили десятки тисяч небезпечних іграшок напередодні свят

Українців попереджають про ризики небезпечних дитячих іграшок / © Credits

В Україні інспектори виявили понад 24 тисячі одиниць дитячої продукції, яка загрожує здоров’ю. Частина іграшок може викликати токсичні реакції та травмувати дитину.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Протягом 2025 року інспектори зафіксували понад 24 000 іграшок, які не відповідають вимогам технічного регламенту.

Зокрема, 55 видів продукції визнано небезпечними, 28 з них — дитячі іграшки.

«Під час лабораторного аналізу фахівці зафіксували перевищення вмісту шкідливих хімічних речовин, низьку якість матеріалів, небезпечну конструкцію, що може призвести до отруєнь, алергічних реакцій або навіть травмування», — йдеться у повідомленні відомства.

Фахівці радять перевіряти маркування, вимагати сертифікати та купувати товари лише в офіційних торгових точках. Особливу увагу варто звертати на запах, фарбу та дрібні елементи — саме ці фактори найчастіше спричиняють проблеми.

