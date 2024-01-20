До України завезли чай, від якого можна задихнутися і померти

До України потрапив чай, який містить небезпечну речовину – хлорпірифос.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

"Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF) від 15.01.2024 р. №2023.8800- fup 17стосовно виявлення залишків пестицидів, включаючи хлорпірифос, у жасмині(походження з Китаю) , який використовувався у різних чайних сумішах , що експортувалась з Федеративної Республіки Німеччина (виробник: Kirchner Fischer & Co., Elmshorn) до України (отримувач: ТОВ "Світ чаю", вул. Гайдара , 50, офіс 7, м.Київ, 01033)", - йдеться у повідомленні.

За даними Американської академії педіатрії, пренатальний вплив хлорпірифосу спричиняє меншу вагу дитини при народженні, зниження рівня IQ, втрату робочої пам'яті, порушення уваги та затримку розвитку моторики. Хлорпірифос також може спричиняти гостре отруєння пестицидами і призводити до судом, паралічу дихання та інколи смерті.

Нагадаємо, у Києві завершили перевірку торговельних мереж на наявність небезпечного печива румунського виробництва, яке може викликати у людини параліч.

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